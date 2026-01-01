La salvezza del Cagliari passa (anche) da gennaio: il calendario dei sardi durante il mercato

C'è tanta differenza tra chi gioca in Europa e chi no e non solo sulla qualità della rosa. È evidente come gli impegni settimanali, soprattutto nel mese in cui è aperto il mercato, siano decisamente meno. Il Cagliari di Pisacane avrà un gennaio con 3 scontri diretti, che chiariranno molto su quante chance i sardi avranno di mantenere la categoria.

Pronti, via e il 2 gennaio i rossoblù ospiteranno il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo 6 giorni andranno a Cremona, ma l'impegno cerchiato in rosso è quello del 12 gennaio, quando faranno visita al Genoa di Daniele De Rossi. Il 17 sarà la volta di Spalletti all'Unipol Domus, mentre, prima che termini la sessione invernale di trasferimenti, scenderanno in campo contro Fiorentina ed Hellas Verona.

Il calendario durante il mercato

2 gennaio ore 20.45 - Cagliari vs Milan (18^ giornata Serie A)

8 gennaio ore 18.30 - Cremonese vs Cagliari (19^ giornata di Serie A)

12 gennaio ore 18.30 - Genoa vs Cagliari (20^ giornata di Serie A)

17 gennaio ore 20.45 - Cagliari vs Juventus (21^ giornata di Serie A)

24 gennaio ore 18 - Fiorentina vs Cagliari (22^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Cagliari vs Hellas Verona (23^ giornata di Serie A)