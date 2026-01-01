Il 2026 già scritto dell'argentino Nico Paz. Ma prima ha due missioni...

Dopo le prime diciassette giornate, il trequartista argentino Nico Paz risulta il giocatore più determinante di questa Serie A. Sei gol e altrettanti assist vincenti, il calciatore classe 2004 quest'anno sta trascinando il Como verso vette inesplorate. La squadra di Cesc Fabregas in questo momento è sesta in classifica, alle spalle delle big. A Lecce s'è risollevata con un secco 3-0 dopo due sconfitte in altrettanti scontri diretti, s'è rialzata anche grazie a un gol fortunoso del calciatore scuola Real Madrid a cui ha fatto seguito un assist vincente e l'uscita tra gli applausi del pubblico ospite. "È stato un piacere sentire l'applauso di tutto lo stadio, è un onore - ha detto il calciatore al termine del match -. Ringrazio tutti i tifosi. Il gol non è stato bellissimo, ma siamo contenti per la vittoria perché è stata una buona prestazione. Io trascinatore? No, mi sento semplicemente un calciatore in più del Como, che punta a crescere e migliorare tutti i giorni. Voglio dare tutto per questo club e vincere il maggior numero di partite possibili".

Nico Paz sa già quale sarà il suo percorso nel 2026. Salvo clamorosi colpi di scena, il Real Madrid ha già avvisato il Como che questa sarà la sua ultima stagione in riva al Lago. Che la prossima estate, al termine della seconda stagione in Italia, il 10 argentino tornerà in Spagna per vestire la maglia dei blancos. Il prezzo è già concordato: nove milioni di euro. E in virtù di questo accordo già la scorsa estate sono state rifiutate offerte importanti, soprattutto una proposta da 40 milioni di euro del Tottenham.

Prima di lasciare l'Italia Nico Paz ha però due missioni. Innanzitutto provare a portare il Como per la prima volta in Europa a suon di gol e assist. Poi strappare una convocazione per il prossimo Mondiale in Nord America: non sarà facile rientrare nel gruppo del CT dell'Argentina Scaloni, ma nemmeno impossibile dato che a ottobre ha preso parte a entrambe le amichevoli contro Venezuela e Porto Rico e poi è stato convocato anche per la sfida di novembre contro l'Angola.