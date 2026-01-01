Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, da Schiavi ad Bozhanaj: ecco top e flop della Carrarese

Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:30
fonte A cura di Luca Bargellini

L’obiettivo della Carrarese in questa sua seconda stagione consecutiva in Serie B è lo stesso di dodici mesi fa: salvarsi. Anche all’ultimo secondo. L’importante è farcela. Questa è la missione che viene dichiarata in ogni istante dalla società apuana, anche se la formazione di Antonio Calabro ha mostrato di avere anche le capacità di puntare un po’ più in alto. Di seguito il meglio e il peggio della rosa toscana nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5
La vecchia guarda al potere. I primi cinque giocatori per rendimento, secondo le pagelle di TMW, sono tutti elementi storici del collettivo toscano. Con Nicholas Schiavi che è salito, addirittura, nel novero dei migliori dell’intero torneo cadetto.

1. Schiavi (Carrarese) 6.50 (15)
2. Zanon (Carrarese) 6.22 (18)
3. Zuelli (Carrarese) 6.11 (18)
4. Finotto (Carrarese) 6.03 (17)
5. Bleve (Carrarese) 6.00 (18)

FLOP 5
Se fra i top ci sono solo ‘vecchie glorie’ nei flop ci sono, invece, molti volti nuovi. Da Bozhanaj, arrivato dal Modena, passando per il giovane laziale Ruggeri, per arrivare a Sekulov approdato al ‘Dei Marmi’ dalla Sampdoria. Due giocatori del gruppo storico, però, ci sono: Cicconi e Illanes. Sapranno tornare ai loro livelli?

1. Bozhanaj (Carrarese) 5.41 (11)
2. Ruggeri (Carrarese) 5.64 (11)
3. Sekulov (Carrarese) 5.65 (10)
4. Cicconi (Carrarese) 5.85 (17)
5. Illanes (Carrarese) 5.87 (15)

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
