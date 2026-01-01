Freuler rinnovo prioritario del Bologna, c'è Gasperini da scacciare. Tutte le scadenze 2026

La realtà del Bologna sul mercato è di estremo dinamismo, anche se quando si tratta di cessioni pesanti il modus operandi degli ultimi anni nella società emiliana suggerisce che ci sia più da guardare alla finestra estiva che non a quella di gennaio. Attualmente però il Bologna ha comunque qualche situazione da risolvere, nel caso ci fosse questa volontà, da qui alle prossime settimane, lato rinnovi.

C'è più di un giocatore che potrebbe lasciare il Bologna, al termine di questa stagione. Tra i calciatori di proprietà sono in quattro ad avere il contratto che scade il prossimo 30 giugno e tra questi la situazione più importante e impellente riguarda Remo Freuler (33 anni). Lo svizzero, attualmente ancora ai box e di rientro dall'infortunio, è un punto fermo del progetto rossoblù e l'intenzione della dirigenza è di estendere il contratto. Già dei primi approcci sono stati portati avanti, ancora la strada va lastricata ma esiste la possibilità di un nuovo accordo fino al 2027 con opzione per il 2028. Il Bologna vuole anticipare e scacciare Gasperini, che osserva interessato e ritroverebbe volentieri Freuler anche a Roma, dopo gli anni trascorsi fruttuosamente assieme a Bergamo.

In due hanno poi un'opzione per estendere fino al 2027 con il Bologna e sono il laterale greco Charalampos Lykogiannis (32 anni) e l'esperto centravanti Ciro Immobile (35), sul cui destino la società avrà tempo per decidere. Niente opzione per Lorenzo De Silvestri (37), ormai più che un semplice uomo-spogliatoio a Casteldebole: come già avvenuto, possibile che il futuro venga deciso a contratto scaduto. Verso l'addio invece Kevin Bonifazi (29), arrivato agli ultimi mesi da esubero come tesserato del Bologna. Chiusura con quelli non di proprietà: Tommaso Pobega (26) è solo virtualmente in prestito, da febbraio scatterà l'obbligo di riscatto per il Bologna, che invece potrà decidere se attivare o meno l'opzione che detiene sull'altro centrocampista preso a titolo temporaneo in estate, Ibrahim Sulemana dell'Atalanta, per il quale servirebbero 11 milioni di euro.