Nove partite in meno di 30 giorni: il Bologna si prepara al tour de force. Tanti esami per Italiano
Il mese nel quale sarà aperto il mercato si preannuncia davvero impegnativo per il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano in circa 30 giorni giocherà 9 partite, dunque quasi una gara ogni 3 giorni. Gennaio inizierà subito con il botto, visto che sono in programma i match a San Siro contro l'Inter e al Dall'Ara contro l'Atalanta. Il 10 invece il Como ospiterà i rossoblù al Sinigaglia.
Al termine di questo tour de force, gli emiliani disputeranno il recupero a Verona e poi torneranno in campo in casa contro la Fiorentina. Il giovedì seguente sarà la volta dell'Europa League, con il Celtic che farà visita in Italia ai felsinei. Successivamente arriveranno due trasferte contro Genoa e Maccabi Tel Aviv, per chiudere infine contro il Milan in casa.
Il calendario durante il mercato
4 gennaio ore 20.45 - Inter vs Bologna (18^ giornata Serie A)
7 gennaio ore 18.30 - Bologna vs Atalanta (19^ giornata di Serie A)
10 gennaio ore 15 - Como vs Bologna (20^ giornata di Serie A)
15 gennaio ore 18.30 - Hellas Verona vs Bologna (Recupero della 16^ giornata di Serie A)
18 gennaio ore 15 - Bologna vs Fiorentina (21^ giornata di Serie A)
22 gennaio ore 18.45 - Bologna vs Celtic (7^ giornata di Europa League)
25 gennaio ore 15 - Genoa vs Bologna (22^ giornata di Serie A)
29 gennaio ore 21 - Maccabi Tel Aviv vs Bologna (8^ giornata di Europa League)
Data e ora da definire - Bologna vs Milan (23^ giornata di Serie A)