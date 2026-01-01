Serie B, da Cerofolini ad Antonucci: ecco top e flop del Bari

Doveva essere la stagione del rilancio. Dopo due tornei sottotono, seguiti da quella terribile sconfitta nella finale playoff contro il Cagliari. E invece anche il 2025/2026 del Bari si sta dimostrando più complicato del previsto. Tanto che il tecnico scelto in estate, Fabio Caserta, ha già salutato per far spazio al ritorno di Vincenzo Vivarini, tecnico reduce da due esoneri consecutivi a Frosinone e Pescara. Di seguito il meglio e il peggio della rosa pugliese nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Quando il miglior giocatore, secondo le pagelle di TMW, risulta essere il portiere non è mai un bel segnale per quanto riguarda il rendimento complessivo. Michele Cerofolini, dal canto suo, si sta dimostrando un elemento affidabile. Probabilmente nel prime della sua carriera. Segno più anche per Mehdi Dorval, tornato centrale dopo l’essere stato ad un passo dall’addio in estate, e Gaetano Castrovilli, tornato a casa dopo alcune stagioni veramente complicate sul piano fisico.

1. Cerofolini (Bari) 6.14 (18)

2. Dorval (Bari) 6.03 (15)

3. Castrovilli (Bari) 5.97 (15)

4. Pagano (Bari) 5.85 (13)

5. Meroni (Bari) 5.85 (10)

FLOP 5

Che l’attacco sia il problema primario dei Galletti è dimostrato sia dal secondo peggior rendimento della Serie B, ma anche dai cinque peggiori giocatori sul piano del rendimento. Quattro di questi, infatti, gravitano dalla cintola in su dei biancorossi: Antonucci, Gytkjaer, Rao e Moncini. L’unica eccezione è l’ex Palermo Dimitrios Nikolaou: da nuovo perdo della retroguardia ad elemento in difficoltà. Tutto in quattro mesi.

1. Antonucci (Bari) 5.35 (10)

2. Gytkjaer (Bari) 5.46 (12)

3. Nikolaou (Bari) 5.50 (14)

4. Rao (Bari) 5.67 (12)

5. Moncini (Bari) 5.74 (17)