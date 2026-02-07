Juve, Elkann presente nel giorno di Kenan Yildiz: John alla Continassa in elicottero

La mossa della proprietà, in un giorno decisivo per il futuro della Juventus. Oltre al richiamo social della panchina (riferimento alla fondazione, ma anche allo storico passaggio di testimone Boniperti-Del Piero), alla Continassa, in occasione del rinnovo di contratto di Kenan Yildiz, si è visto anche John Elkann.

L’amministratore delegato di Exor, la holding della famiglia Agnelli che detiene la maggioranza delle quote della Juventus, è arrivato al centro sportivo bianconero in elicottero. Un messaggio chiaro, legato alla sua presenza. Elkann ha salutato Yildiz, come pure la sua famiglia: il padre e la madre del fantasista turco erano presenti in occasione della firma del nuovo contratto.

In mattinata, Elkann era stato a Milano, per far visita alla Triennale, sede di Casa Italia in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: “Cercherò di seguire delle gare, soprattutto quando ci sarà l’Italia rappresentata”.