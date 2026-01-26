Juventus, dopo il successo contro il Napoli arrivano i complimenti di Elkann e del figlio Oceano

Il successo della Juventus contro il Napoli riecheggia anche stamane su Tuttosport: la squadra di Spalletti, dopo la prova di grande sostanza in campo, ha ricevuto pure la visita di John Elkann e del figlio Oceano negli spogliatoi: complimenti a tutti, ma in primis a Luciano, con cui il rapporto è ai massimi storici e sembra sempre più destinato a rafforzarsi.

Il tecnico ha avuto modo di farsi sentire anche sul mercato tuttavia: "In questa stagione percepisco di essere migliorato, la crescita si vede anche attraverso le prestazioni della squadra. Dopo il rigore fallito ho avvertito tutta la fiducia di Spalletti, ed è stato un momento decisivo", ha detto ieri dopo un altro gol, stavolta ancor più pesante.

Però serve anche un altro 9. E lo sa benissimo, anche questo, la Juventus. "David è un calciatore fortissimo dentro l'area di rigore, come finalizzazione. Lui è stato bravo perché lì non ci sono spazi liberi, ci sono spazi strappati agli avversari e lui si è strappato questo spazio. Lì non ci sono tempi di gioco, ci sono gli istanti di gioco. In area di rigore si deve leggere il momento. Poi c'è la punta, come Hojlund, che gli scaraventano la palla addosso, la rende giocabile e lì la squadra deve fare 100 metri per andare a ricomporsi in area di rigore. E questo noi non ce l'abbiamo. Per cui va bene David per il gol, ma si va al di là della ricerca, ci vuole anche quello che prende palla addosso e fa a sportellate col difensore centrale".