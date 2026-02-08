Lazio, Sarri: "Ho la soddisfazione di avere un gruppo che, tra mille difficoltà, non molla mai"

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida terminata 2-2 a Torino con la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Che la Juve ci potesse rimontare sul 2-1 era palese. È una squadra più fisica di noi e abbiamo sofferto le palle mese in area. Il rammarico grande è che abbiamo avuto palle nitide per andare sul 3-1 e portare a casa la partita. Questo ci lascia l’amaro in bocca. Alla fine devo avere la soddisfazione di avere un gruppo che tra mille difficoltà non molla. Vuol dire che nello spogliatoio i valori morali sono elevati e questo mi dà soddisfazione".

Su Cataldi: "Danilo è un giocatore a cui manca un pizzico di motore per essere un giocatore da big. Maldini ha fatto buone cose, magari non ha tirato molto, ma ha messo i compagni in condizione di essere pericolosi. Si sta integrando piuttosto bene. Un altro aspetto che ci dispiace è che avevamo in mente di fare qualcosa per dare più fisicità. Mettere Romagnoli e spostare Provstgaard terzino era un‘idea che avevamo, ma gli eventi della gara non ce l’hanno consentito".

Sulla prossima gara col Bologna: "È una gara che giochiamo tra poche ore. Vediamo come escono i ragazzi da questa partita e sicuramente andremo lì a lottarcela".