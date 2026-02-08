Live TMW Lazio, Patric: "Contento di esser tornato. Domani penseremo alla Coppa"

Patric, difensore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoweb.com ha ripreso in diretta le parole del calciatore biancoceleste.

I nuovi sembrano essersi inseriti subito...

"Fa parte del mercato. Ci sta vedere Maldini e Taylor giocare titolari perché devono prendere il posto di chi è andato via. Io penso che siamo sulla strada giusta".

Come stai?

"È stata una stagione difficile perché ho dovuto operarmi alla caviglia ed è stato difficile perché sono uscito in un momento in cui stavo scalando le gerarchie ed ero diventato capitano in Europa League. Ho lavorato tanto e sono contento di essere tornato".

Sulla Coppa Italia?

"È inutile che ci nascondiamo perché per noi questa competizione è diventata importante. Per noi è una partita fondamentale e ci penseremo domani nel ritiro di coverciano".