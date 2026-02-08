Su Cabal era rigore? Spalletti la prende larga e alla fine dà un bacio alla giornalista Federica Zille

Simpatico siparietto nel post partita di Juve-Lazio 2-2. Interpellato da DAZN sul mancato rigore concesso ai bianconeri allo Stadium, mister Luciano Spalletti ha espresso un pensiero generale sugli arbitraggi e detto la sua sul concetto di "contatto" nel calcio, per poi dare un bacio alla giornalista Federica Zille.

Le parole di Spalletti sugli arbitri e i contatti

"È una cosa che il direttore di gara può interpretare come vuole, perché il difensore fa un gesto imprudente. Ma io non sono qui a dire se era rigore o no, mi interessa relativamente perché sono episodi che capitano. Io però allargherei il discorso, lo farei più completo: ormai si va tutti a protestare su quelle che sono le regole che ci sono. C'è sempre l'interpretazione, quello che non vede nessuno: bisogna sempre valutare la situazione, non si può generalizzare. Anche stasera in campo eravamo in 22 più uno, quello non professionista era l'arbitro. Va fatta una riforma, perché sono gli unici precari dello stadio. Tutti devono essere professionisti, perché è troppo importante e poi si va a sempre a parlare di questo anche se non lo voglio fare. Nell'ultima partita Abisso ha fatto bene, perché la regola dice che se prendi la palla di mano è rigore, è lì che bisogna ragionare perché se non se accorge nessuno... È la rigidità che non va bene. Se si va così quello di stasera è rigore tutta la vita, perché il difensore crea un danno: ma la cosa che non va bene è che l'unico che non è professionista in una partita come questa è l'arbitro. Lui deve andare a casa e pensare a certe cose, per valutare se fa ancora questo lavoro o no. Io ho provato a interessarmi delle situazioni e questa è una cosa che crea squilibrio".