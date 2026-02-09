Sassuolo, Grosso: "Inter fortissima. Sconfitta pesante, ma ci sono cose buone"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset il 5-0 incassato in casa dall’Inter: “È una sconfitta pesante nei numeri, sapevamo di affrontare una squadra molto forte. Contro questi avversari, se riesci a tenere i picchi alti e quel briciolo di buona sorte non viene dalla tua, se loro non calano, diventa difficile fare risultato. Qualcosa di buono la tengo: nel primo tempo siamo stati in gara, ma dobbiamo imparare come affrontare certe avversarie”.

La stagione resta ottima.

“È molto molto positiva. Però manca ancora tanto: è difficile, oggi ce l’hanno ricordato, ma lo sappiamo bene. Avremmo voluto fare meglio, quando non riesci a essere continuo con certi avversari te la fanno pagare”.

Inter favorita per il campionato?

“Squadra forte, molto. Nei numeri e nel gioco sta facendo cose importanti. Complimenti a Chivu, però ci sono tante avversarie forti. Il campionato è equilibrato, sia in alto sia in in basso e io penso a sotto. Il nostro obiettivo è difendere la categoria”.

L’ha fatta arrabbiare l’espulsione di Matic?

“Una leggerezza. Purtroppo in queste partite devi essere bravo a non commetterne”.