Juve-Sassuolo, Locatelli sbaglia il rigore del 2-1. Marelli: "Ecco perché c'era"

Risultato finale: Juventus-Sassuolo

"Braccio sinistro completamente fuori sagoma di Idzes sul colpo di testa di Locatelli, va valutato se il tocco ci sia stato e se punibile": così l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato su DAZN il check del VAR all'84' di Juventus-Sassuolo. Dopo l'assegnazione del penalty, ha aggiunto: "Si sono accertati che il tocco di braccio ci fosse. Per far capire che il tocco ci fosse, hanno mostrato l'immagine frontale".

Sulla battuta si presenta Locatelli, che però si fa ipnotizzare da Muric, che glielo para.