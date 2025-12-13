Juve, settimana di colloqui per il rinnovo di Yildiz. L'Inter pensa a Vicario: le top news delle 13

La Juventus entra in una fase cruciale della stagione, non solo per quanto riguarda il campo ma anche sotto il profilo societario. Gli imminenti scontri diretti contro Bologna e Roma rappresentano passaggi fondamentali per la rincorsa alla zona Champions della squadra guidata da Luciano Spalletti. Parallelamente, però, c’è un’altra partita altrettanto delicata che coinvolge il volto simbolo Kenan Yildiz. Come riferito questa mattina da La Stampa, nei prossimi giorni è atteso un nuovo incontro per il rinnovo del suo contratto, che il club bianconero vorrebbe definire entro Natale, o quantomeno impostare su basi solide. L’obiettivo è evitare che a gennaio tornino a farsi sentire le sirene del mercato, soprattutto se i risultati dovessero continuare a essere altalenanti. I genitori del giocatore, Beate ed Engin, sono già rientrati a Torino e restano i principali interlocutori della trattativa, in attesa di un contatto diretto con l’amministratore delegato Damien Comolli. La Juve è pronta a fare un passo importante, proponendo un ingaggio vicino ai 6 milioni netti bonus compresi. Una cifra che rappresenta un notevole incremento rispetto all’attuale stipendio di Yildiz, ma che non soddisfa ancora pienamente le richieste della famiglia, ferma su almeno 6 milioni più bonus. Intanto dall’estero, soprattutto dalla Premier League, non mancano interessamenti di peso da parte di club come Chelsea e Arsenal, oltre al Real Madrid, con Jorge Mendes vigile sull’operazione. Nonostante il contratto scada nel 2029, il futuro del talento turco sarà legato anche all’ambizione sportiva del progetto bianconero: senza segnali concreti di crescita, ogni scenario resta aperto, con una valutazione che potrebbe superare i 100 milioni di euro.

L’Inter guarda al futuro e inizia a pianificare con attenzione la successione di Yann Sommer. Il portiere svizzero è all’ultimo anno di contratto e, pur restando una garanzia, comincia a mostrare i naturali limiti legati all’età. Per questo, nelle recenti riunioni dirigenziali nella sede di Viale della Liberazione, Marotta e Ausilio hanno condiviso la necessità di investire su un nuovo numero uno affidabile, esperto e pronto per una squadra di vertice, seguendo la linea che aveva portato proprio all’arrivo di Sommer nel 2023. Non si parla di un intervento immediato nel mercato di gennaio, che sarà legato a eventuali occasioni, ma di una scelta strategica per la prossima stagione. Tra i diversi profili monitorati, scrive La Gazzetta dello Sport, prende sempre più quota Guglielmo Vicario. L’attuale portiere del Tottenham viene considerato dall’Inter come un possibile titolare indiscusso perché ha esperienza internazionale, ha appena vinto l’Europa League ed è cresciuto anche grazie alle apparizioni in Champions e in Nazionale. Classe 1996, arriverebbe a Milano nel pieno della maturità, realizzando un sogno coltivato fin da giovane, ispirandosi a Handanovic. Al momento non esistono trattative ufficiali né con il Tottenham né con l’entourage del giocatore. Gli inglesi non hanno urgenza di vendere e Vicario è legato al club fino al 2028. L’Inter, dal canto suo, non intende fare follie e punta a contenere l’investimento intorno ai 20 milioni. Un ruolo chiave potrebbe giocarlo la volontà del portiere, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Italia.

Se la situazione legata a Mike Maignan, in scadenza di contratto già nel prossimo giugno, rappresenta la priorità più urgente per il Milan, la dirigenza rossonera sta comunque lavorando in anticipo anche su altri dossier importanti. L’obiettivo è mettere al sicuro alcuni pilastri della rosa i cui contratti scadranno nel 2027, evitando di arrivare a ridosso delle scadenze e garantendo continuità tecnica al progetto. Come scrive La Gazzetta dello Sport, tra i nomi principali c’è quello di Christian Pulisic, protagonista assoluto della stagione e attuale capocannoniere del Diavolo. Per l’esterno americano esiste già un’opzione per un ulteriore anno, ma a Casa Milan si ragiona su un prolungamento più lungo, potenzialmente fino al 2030. L’eventuale rinnovo sarebbe accompagnato anche da un adeguamento dell’ingaggio: dagli attuali 4 milioni netti a stagione si potrebbe salire intorno ai 5 milioni. Un discorso simile riguarda Alexis Saelemaekers. Il belga, oggi titolare fisso nello scacchiere di Allegri, è al centro di una trattativa ben avviata e filtra ottimismo per un rinnovo fino al 2029 o al 2030, con un conseguente aumento dell’ingaggio. La volontà comune è quella di chiudere l’accordo già in primavera. Infine, clima positivo anche per i prolungamenti di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Per entrambi il Milan punta a estendere il contratto fino al 2029, riferisce la rosea.

Sempre il Milan è a caccia del centravanti. La società rossonera potrebbe tornare sul mercato per dare a mister Massimiliano Allegri un giocatore di peso in area di rigore per la seconda metà di stagione. I nomi di Zirkzee e Fullkrug resistono ma il primo è decisamente costoso mentre il secondo potrebbe essere un'alternativa concreta. Fra i due nomi, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, potrebbe farsi largo anche l'ipotesi che porta a Londra, sponda Arsenal, con Gabriel Jesus. L'attaccante è reduce da un brutto infortunio ma è stato integrato all'interno del gruppo che parteciperà alle coppe europee con i Gunners visti i suoi progressi. Il brasiliano ha un contratto che andrà a scadere nel 2027 quindi sarà anche importante capire come sarà la formula qualora una squadra del campionato italiano sarà interessata a lui in questo mercato di gennaio.