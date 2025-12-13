TMW Roma, collaborazione con Wizz Air. Gandler: "Iniziative di grande impatto per i tifosi"

L'AS Roma annuncia una nuova partnership strategica con Wizz Air, azienda che farà il suo debutto sulla manica della maglia dell'AS Roma il 15 dicembre contro il Como allo Stadio Olimpico.

Questa la nota del club giallorosso:

L'AS Roma è orgogliosa di annunciare una nuova e importante partnership con Wizz Air, una delle compagnie aeree europee in più rapida crescita e tra le più innovative. L'accordo designa Wizz Air come Main Partner del Club e prevede una sponsorship di manica, che farà il suo debutto sulla divisa da gara della squadra a partire dal 15 dicembre.

"Siamo entusiasti di accogliere Wizz Air nella famiglia dell'AS Roma", ha dichiarato Michael Gandler, Chief Business Officer dell'AS Roma. "Questa partnership unisce due organizzazioni che condividono un forte impegno per l'eccellenza, l'innovazione e il servizio a una comunità globale appassionata. L'introduzione di Wizz Air sulla manica delle nostre maglie rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per il Club, e non vediamo l'ora di sviluppare insieme iniziative di grande impatto per i nostri tifosi".

Nell'ambito della partnership, Wizz Air sarà presente su numerosi touchpoint, inclusi i materiali delle giornate di gara, le piattaforme digitali e le iniziative di coinvolgimento dei tifosi pensate per arricchire l'esperienza dei sostenitori giallorossi a Roma e nel resto del mondo. Rinomata per la sua flotta moderna e per l'impegno a rendere il trasporto aereo conveniente e accessibile, Wizz Air collaborerà a stretto contatto con l'AS Roma per sviluppare promozioni esclusive, opportunità di viaggio per i tifosi e iniziative speciali durante tutta la stagione, offrendo all'appassionata tifoseria giallorossa la possibilità di vivere il Club sia in casa che in trasferta.

"Wizz Air è estremamente orgogliosa di collaborare con l'AS Roma, un Club che, proprio come noi, è amato dagli italiani per la sua ambizione, la sua energia e il profondo legame con la propria comunità", ha dichiarato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. "Così come il calcio unisce le persone, Wizz Air collega milioni di persone in tutta Europa e oltre. Diventare la Compagnia Aerea Ufficiale dell'AS Roma è un grande onore e non vediamo l'ora di sostenere la squadra, a terra e in volo, creando al tempo stesso esperienze indimenticabili per i tifosi".

Questa collaborazione di grande importanza avvicina due realtà note per la loro ambizione, passione e continua crescita. Con milioni di sostenitori in tutto il mondo e una storia profondamente radicata nel cuore della capitale d'Italia, l'AS Roma continua a rafforzare la propria strategia commerciale globale, affiancandosi a brand di livello internazionale che condividono la sua visione.