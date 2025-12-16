Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Juventus insiste per Hojbjerg, ma l'OM e De Zerbi fanno muro. Occhi su Frattesi

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 11:08Serie A
Alessio Del Lungo

La Juventus e Luciano Spalletti hanno un debole per Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Marsiglia che in passato ha lavorato anche con Guardiola e Conte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è lui il preferito dei bianconeri in vista del mercato di gennaio. Alla Vecchia Signora serve un regista e lui è l'indiziato numero uno per diventarlo, anche se l'eventuale trattativa sarà davvero complicatissima: in Francia è considerato centrale nel progetto del club, che non vuole privarsene.

I rapporti tra le società sono buoni, come testimonia l'affare Timothy Weah, ma ciò non cambia quelli che sono i piani di Roberto De Zerbi: "È un mio fedelissimo. Vice-capitano, è il giocatore con più personalità e carisma. Non credo si muova", diceva soltanto una decina di giorni fa in un'intervista rilasciata a Sportitalia. Parole che sanno tanto di chiusura, ma durante il mercato non si può escludere niente.

Ci sono comunque anche delle alternative, una delle quali è Davide Frattesi. All'Inter il classe '99 è chiuso e non sta trovando lo spazio che si aspettava, così nell'anno che condurrà al Mondiale potrebbe decidere di cambiare aria. Occhi puntati pure su Marco Palestra del Cagliari, ma di proprietà dell'Atalanta. Lui però di ruolo fa l'esterno destro e non risolverebbe i problemi di gioco.

