Juve, come sta Yildiz? Spalletti: "Ematoma importante, ma vuole esserci. È tosto"

Kenan Yildiz non è al meglio, ma stringerà ancora una volta i denti per esserci, in Juventus-Pisa. Luciano Spalletti, alla vigilia della partita, ha parlato così delle condizioni del turco: “È un ematoma abbastanza importante, è una botta importante. Il ragazzo è di quelli veramente tosti a livello caratteriale. Spesso si dice che il talento, se non è su una base ben solida di personalità e di carattere fa fatica.

Lui ci vuole essere, sta facendo vedere delle cose importanti dentro il momento che sta attraversando e ha attraverso la squadra, dentro qualche botta che prendono i calciatori forti, e poi dentro quello che gli riserva la squadra avversaria. Se io vado a giocare contro Yildiz, il difensore più forte ce lo metto lì, quello vicino gli dico di raddoppiare sempre la marcatura. Quando sei osservato speciale, e lui è osservato speciale in tutte le partite, probabilmente qualche cosa ti toglie, ma dà possibilità ai propri compagni.

Esegue in pieno la sua funzione, non siamo preoccupati: ce l’ha fatto vedere anche stamani in allenamento, quando decide di metterla la mette dove i calciatori normali non riescono nemmeno a pensare”.

La conferenza stampa di Spalletti