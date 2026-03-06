Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juve, Spalletti: "Ho parlato del mio contratto con la società. Out Vlahovic"

Juve, Spalletti: "Ho parlato del mio contratto con la società. Out Vlahovic"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 16:36Serie A
Camillo Demichelis

Luciano Spalletti presenta Juventus-Pisa, gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A in programma domani alle 20:45. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del difensore bianconero in diretta.

Su cosa bisogna lavorare per fare un grande finale di stagione?
"Io sono convinto che faremo delle grandi cosi perchè in un momento di difficoltà abbiamo fatto vedere delle cose da squadra vera. La squadra vera si vede nei momenti difficoltà e siccome ci sono capitati tanti episodi tutti insieme questo mi fa ben sperare per quanto riguarda il finale di campionato.Giocheremo le partite dentro un ordine più corretto di tempistiche, stiamo recuperando un po' di freschezza fisica, un po' di testa e anche qualche calciatore e percui rimango convinto che quello che ha percepito il nostro pubblico che ha condiviso con noi l'impegno, ha aumentato la nostra frequenza cardiaca e tutto mi fa ben sperare".

Come stanno Vlahovic, Gatti e Di Gregorio?
"Vlahovic punta l'Udinese. Federico ha recuperato ed è a disposizione. Io l'ho visto padrone di uno che deve avere la personalità da Juventus. La formazione la darò domani e tutti e due stanno bene. Mi è dispiaciuto delle critiche a Di Gregorio perché è inutile fare processi quando ci sono state delle problematiche collettive".

Come sta Yildiz?
"Ha avuto un ematoma importante, una botta importante. Il ragazzo è di quelli davvero tosti dal punto di vista caratteriale. Si dice: il talento sen on ha basi solide di personalità e carattere non arriva e lui le ha davvero tutte. Ci vuole essere e sta facendo vedere delle cose importanti dentro il momento che sta attraversando la squadra e con quello che gli riserva la squadra avversaria. Il difensore più forte glielo mettono lì, quello vicino gli dico sempre di raddoppiare. Quando sei osservato speciale e lui lo è in tutte le partite, probabilmente qualcosa lo toglie ma dà più possibilità ai compagni ed esegue la sua funzione. NOn siamo preoccupati anche stamani ce lo ha fatto vedere, quando prende e decide di metterla là dove i calciatori normali non riescono nemmeno a pensarlo.

Ha paura di un contraccolpo?
"È una partita difficilissima perché tutto l'ambiente la reputa una partita abbordabile da portare a casa. Tutti la considerano una squadra retrocessa, mentre sono convinto già Gilardino li faceva determinati discorsi e anche Hjliemark, si trovano delle cose per creare motivazioni. Forse è più facile in quei momenti che in altri, quando un calciatore pensa che la partita sia facile diventa più superficiale. Sono convinto che la valutazione sarà fatta in maniera corretta da parte dei miei giocatori, quando diventi superficiale picchi i denti e noi non dobbiamo assolutamente farlo. I nostri giocatori sanno il modo di ragionare. Io mi cibo sempre delle reazioni, dei comportamenti in allenamento, del modo di ragionare nello spogliatoio e io ritorno a fargli i complimenti per come si stanno comportando e quello che hanno determinato in questo periodo difficile".

Sulla crescita di Koopmeiners?
"Dobbiamo considerare tutto il contesto e secondo me è molto più forte quando fa iniziare l'azione. Poi se lo metti giocare con gli avversari alle spalle poi trova delle difficoltà ma è un calciatore forte e riesce a cavarsela sempre. Lui per me è un calciatore forte e che sa stare in una squadra forte. Lui avrebbe meritato più spazio di quello che ha avuto. Il calciatore deve essere considerato dentro i sedici e qui si troverà sempre il nome di Koopmeiners".

È stupito della fiducia incondizionata nei suoi confronti?
"La Juventus è da sempre che esiste per raggiungere gli obiettivi. I numeri dicono che non siamo dove dobbiamo essere. Poi vediamo che quando partecipano i nostri tifosi e quanto ci sono vicini alla squadra questa è la cosa più importante perché riescono a trascinarci. Noi abbiamo da giocare questo finale dove ci giochiamo moltissimo e dobbiamo sapere, dentro la responsabilità che si racconta chi siamo e cosa stiamo facendo. Siamo tutti attenti e con la postura verso quella direzione lì, guardiamo tutti là. Conta il gruppo. Pensare al futuro... ne parleremo questa settimana. Siamo legati al periodo, siamo legati a tutto. E poi ne parleremo del mio futuro, del futuro della Juventus, con tutta tranquillità. Senza nessuno stress. Conta quello che sta facendo la squadra. Del mio contratto se ne è già parlato con la società, ci siamo imposti di lasciare la porta aperta quando si passa così ci vediamo. Ora andrà ad abitare nello stesso condominio di Comolli per stare ancora più insieme e parlare più volte. Ma conta far bene, non conta avere un contratto da esibire. Bisogna percepire lo spazio che abbiamo ancora davanti".

Come sta Milik?
"Non è a disposizione domani. Lui si sta allenando bene con la squadra ma ha ancora qualche riflesso che non ci lascia tranquilli. È chiaro che è nei nostro pensieri perchè è un calciatore forte, perciò lo teniamo in considerazione".

Un giudizio su Boga?
"Lui sta facendo bene e sta ritrovando le sue caratteristiche. Io sono convinto che questo gol gli abbiamo fatto molto bene. Noi siamo tutti qui ad aspettare che ci dia ancora altre cose che ha fatto vedere in passato. Poi dipende sempre dalla qualità che ci mette a disposizione e anche qualche rincorsa indietro perché se no Thuram, Miretti e Locatelli non sono tanto contenti".

Quanto è stato importante per lei il rinnovo di McKennie?
"La Juventus sta facendo vedere la programmazione per prepararsi ad un futuro corretto perchè McKennie è un giocatore forte, fortissimo. L'abbiamo sbattuto a destra e sinistra e lui ha portato sempre a casa il fritto. Questo ci fa capire l'importanza del giocatore McKennie. Lui è un bravo ragazzo e una bella persona perciò mi sarei meravigliato se la società avesse fatto un pensiero diverso, ma la società la pensa come me su McKennie".

16:36 Termina la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Articoli correlati
Juve, Spalletti: "Koopmeiners merita più spazio. Nei sedici in campo lo vedrete sempre"... Juve, Spalletti: "Koopmeiners merita più spazio. Nei sedici in campo lo vedrete sempre"
Dybala, l'ennesimo stop, il contratto in scadenza e il Boca Juniors: avventura a... Dybala, l'ennesimo stop, il contratto in scadenza e il Boca Juniors: avventura a Roma al capolinea
Juve, Spalletti: “Futuro? Del mio contratto ho già parlato con la società. Conta... Juve, Spalletti: “Futuro? Del mio contratto ho già parlato con la società. Conta fare bene”
Altre notizie Serie A
Juve, Spalletti: "Koopmeiners merita più spazio. Nei sedici in campo lo vedrete sempre"... Juve, Spalletti: "Koopmeiners merita più spazio. Nei sedici in campo lo vedrete sempre"
Petrucci: "Presto l'NBA in Italia. Cardinale vuole l'Olimpia? L'ho letto... L'Inter... Petrucci: "Presto l'NBA in Italia. Cardinale vuole l'Olimpia? L'ho letto... L'Inter è interessata"
Juve, Spalletti: "Ho parlato del mio contratto con la società. Out Vlahovic" Live TMWJuve, Spalletti: "Ho parlato del mio contratto con la società. Out Vlahovic"
Dybala, l'ennesimo stop, il contratto in scadenza e il Boca Juniors: avventura a... TMWDybala, l'ennesimo stop, il contratto in scadenza e il Boca Juniors: avventura a Roma al capolinea
Juve, Spalletti: “Futuro? Del mio contratto ho già parlato con la società. Conta... Juve, Spalletti: “Futuro? Del mio contratto ho già parlato con la società. Conta fare bene”
Juve, come sta Yildiz? Spalletti: "Ematoma importante, ma vuole esserci. È tosto"... Juve, come sta Yildiz? Spalletti: "Ematoma importante, ma vuole esserci. È tosto"
Thiago Silva su Farioli: "Un grande comandante. La sua preparazione non è casuale"... Thiago Silva su Farioli: "Un grande comandante. La sua preparazione non è casuale"
Genoa, De Rossi: "Amorim timido? Baldanzi alla Roma sembrava un pulcino bagnato" Genoa, De Rossi: "Amorim timido? Baldanzi alla Roma sembrava un pulcino bagnato"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
3 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
4 Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?
5 Kevin Prince Boateng, acquistato dal Genoa e mai sceso in campo. Messi disse di sì
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Dybala, l'ennesimo stop, il contratto in scadenza e il Boca Juniors: avventura a Roma al capolinea
Immagine top news n.1 Juve, Spalletti: “Futuro? Del mio contratto ho già parlato con la società. Conta fare bene”
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Roma, lesione parziale del menisco esterno per Dybala: stop di circa 5 settimane
Immagine top news n.4 Il sogno quarto posto passa dal lago di Como? Per Fabregas restano solo scontri diretti in casa
Immagine top news n.5 Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Immagine top news n.6 Undici gol su palla inattiva, nessuno peggio della Fiorentina. Ora il crash test contro il Parma
Immagine top news n.7 Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.2 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.3 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juve, Spalletti: "Koopmeiners merita più spazio. Nei sedici in campo lo vedrete sempre"
Immagine news Serie A n.2 Petrucci: "Presto l'NBA in Italia. Cardinale vuole l'Olimpia? L'ho letto... L'Inter è interessata"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Spalletti: "Ho parlato del mio contratto con la società. Out Vlahovic"
Immagine news Serie A n.4 Dybala, l'ennesimo stop, il contratto in scadenza e il Boca Juniors: avventura a Roma al capolinea
Immagine news Serie A n.5 Juve, Spalletti: “Futuro? Del mio contratto ho già parlato con la società. Conta fare bene”
Immagine news Serie A n.6 Juve, come sta Yildiz? Spalletti: "Ematoma importante, ma vuole esserci. È tosto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dal derby emiliano-romagnolo a Pescara-Bari, tutti i convocati per la 28ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Il Monza blinda il centrale Carboni: c'è la firma sul nuovo contratto fino al 2029
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: “Palermo squadra tosta. Servirà attenzione. Le motivazioni sono alte”
Immagine news Serie B n.4 Bari, Longo critica Insigne: "Poteva evitare di mettere pressione alla classe arbitrale"
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Assenze importanti, ma non posso lamentarmi. Papu? No all'operazione"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, sarà il derby Modena-Cesena la gara che DAZN trasmetterà gratuitamente
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Cutolo: "Squadra in crescita costante, una sconfitta non ci ridimensiona"
Immagine news Serie C n.2 “È stata la notte più bella della mia vita”, D’Agostino si gode la vittoria sulla Salernitana
Immagine news Serie C n.3 Serie C, gli arbitri della 31ª giornata per i tre gironi: Ascoli-Ravenna a Di Mario di Ciampino
Immagine news Serie C n.4 Ascoli-Ravenna, la gara che vale una stagione: 'Del Duca' sold out nel giro di poche ore
Immagine news Serie C n.5 Marchese: "Il Catania reagirà subito al ko di Benevento. È una squadra che incute timore"
Immagine news Serie C n.6 Possibile fusione tra Bra e Albese: la nota congiunta delle due società sui progetti futuri
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Como, Fabregas vede il quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
Immagine news Calcio femminile n.6 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”