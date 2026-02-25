Koopmeiners prima di Juventus-Galatasaray: "Segnare minimo 3 gol e non pensare ad altro"

"Siamo concentrati, dal primo minuto dobbiamo andare forte, abbiamo bisogno dei tifosi. Sappiamo che dobbiamo segnare minimo tre gol e non dobbiamo pensare ad altro, scendere in campo con la giusta energia". Parla così Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio del ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasaray.

"Ho pensato all'altra partita, sono felice di aver fatto due gol ma è meglio vincere insieme che segnare una doppietta. Possiamo fare meglio e speriamo oggi di farcela ed andare avanti”, ka concluso il centrocampista olandese, autore di una doppietta (purtroppo inutile, per adesso) nel 5-2 dell'andata in favore dei turchi.

Koopmeiners partirà titolare questa sera nel 4-3-3 di Spalletti. Questa la formazione bianconera che scende in campo dal 1': Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz.