Juve, testa al Sassuolo dopo il Lecce: Conceicao e Kelly a rischio

La Juventus, da ieri, si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara contro il Sassuolo. Chi ha giocato sabato ha svolto un lavoro di scarico, normale attività per il resto del gruppo. Spalletti avrà di fatto solo l’allenamento di oggi per preparare il match contro i neroverdi. Anche perché domani mattina la squadra lascerà Torino per spostarsi a Sassuolo. Perciò non ci sarà il tempo per effettuare la rifinitura. In vista della sfida di martedì restano i dubbi legati alle condizioni di Kelly e Conceicao. Entrambi, ieri, sono stati sottoposti ad accertamenti che hanno escluso lesioni. I due giocatori verranno valutati quotidianamente. Ma chiaramente sono a rischio per il match di domani.

La crisi di David e Openda.

La gara contro il Lecce ha dimostrato, ancora una volta, che la Juventus non è precisa e cattiva sotto porta. I bianconeri hanno sbagliato in diverse occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Gli errori di Cambiaso, David e Openda sono stati evidenti. Il primo a cominciare è stato il numero 27 bianconero, che nel primo tempo ha avuto una ghiotta occasione ma ha calciato alle stelle. Nella seconda frazione di gioco gli errori più grossi li hanno commessi David e Openda. Il canadese ha fallito il calcio di rigore che avrebbe consentito il sorpasso alla Juventus, mentre il belga non è stato in grado di ribattere in porta il pallone che gli era capitato sui piedi dopo il palo di Yildiz. David e Openda, in 18 partite di Serie A, hanno segnato solo un gol a testa: troppo poco per due giocatori arrivati a Torino con premesse ben diverse. Il canadese, a livello mentale, sembra essere in grande difficoltà e adesso toccherà a Spalletti provare a rivitalizzarlo. Perciò il tecnico di Certaldo dovrà decidere con grande calma a chi affidare tra David e Openda una maglia da titolare contro il Sassuolo. Di certo una soluzione va trovata perché difficilmente arriverà una punta dal mercato e Vlahovic non ci sarà fino a primavera inoltrata.

Juventus soddisfatta del lavoro di Spalletti.

La dirigenza della Juventus è già all’opera sul mercato, ma in casa bianconera si riflette anche sul futuro a lungo termine. In particolare, la società avrebbe già in mente l’idea di blindare Luciano Spalletti. La dirigenza è molto soddisfatta di come il tecnico di Certaldo sta lavorando e soprattutto di come ha saputo inserirsi all’interno del mondo bianconero. Tra le parti sarebbero già cominciati i dialoghi per parlare di un eventuale rinnovo. Di certo adesso la priorità è il mercato, ma dopo il mese di gennaio si potrebbe entrare nel vivo della trattativa. Nel frattempo, la dirigenza cerca un centrocampista e un vice Yildiz. Quest’ultima scelta sarà probabilmente la più importante, visti i problemi in attacco. Servirà un giocatore che possa concedere qualche pausa al turco senza però abbassare il livello di qualità delle giocate. Uno dei nomi che si fa per il ruolo di vice Yildiz è quello di Chiesa. Adesso non resta che attendere di capire se la Juventus romperà gli indugi con il Liverpool per l’ex viola.