Juventus, troppi attacchi sui social: Di Gregorio chiude i commenti su Instagram

Un po' come successo al difensore dell'Inter Alessandro Bastoni anche il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, ha pagato suo malgrado i tanti attacchi sui social network. Se per il centrale nerazzurro la causa scatenante è stata quel contatto accentuato contro Pierre Kalulu nel derby d'Italia, l'estremo difensore è invece stato bersagliato a causa di un momento di difficoltà a livello di rendimento.

Tanto che, dopo la sfida persa dalla squadra di Luciano Spalletti contro il Como, Di Gregorio è stato costretto a disattivare i commenti da parte degli utenti, sul suo profilo Instagram. Al di là delle normali critiche infatti, come spesso accade in questi anni anche lui ha dovuto incassare i messaggi di chi si è spinto ben oltre.

Da parte sua il tecnico Spalletti lo ha difeso in conferenza stampa, parlando sì di un momento di difficoltà, ma al pari "di tutta la squadra". E facendo notare, per esempio, come non si possano "perdere palloni così", in merito all'ultima rete di Vojvoda che gli è stata contestata. "Da parte mia" - ha aggiunto Spalletti - "è la stessa cosa che ho detto a loro, io sto fino a fine anno di sicuro e fino all’ultimo giorno non abbasso di un millimetro il mio pensiero nei loro confronti. Ora ci siamo ritonfati dentro alle problematiche e quella roba lì ce l’hanno, ma non riescono a riconoscerla. Hanno un po’ di condizionamenti e questa storia qui alle spalle. Devo fare uso delle storie che mettono a posto la mia ricerca, i comportamenti, le abitudini che io mi creo per andare ad acchiappare i miei obiettivi".