Ufficiale La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, e ora l'ufficialità del tutto: il portiere norvegese classe 2005 Magnus Brondbo è un nuovo calciatore del Pescara. Il club non specifica gli estremi contrattuali del giocatore, annuncia solo il suo arrivo.

Questo, il comunicato ufficiale:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Magnus Brøndbo, classe 2005, vestirà la maglia numero 44 e sarà a disposizione dello staff tecnico già dai prossimi impegni ufficiali".