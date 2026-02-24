La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di Mussi

Il momento della Sambenedettese è più che mai delicato, l'ennesimo cambio stagionale in panchina non ha portato a nessun risultato sperato, e la squadra si trova ora nella zona playout del Girone B di Serie C, categoria centrata dopo lunghi anni solo nella passata stagione: mantenerla è chiaramente l'obiettivo collettivo, ma la strada è in salita.

Non solo, c'è anche da sciogliere il nodo legato al futuro Direttore Sportivo del club, con un'ottica anche magari al futuro, ma in merito la proprietà ha più volte ribadito di non aver fretta. A ogni modo, sono diversi i nomi che stanno circolando attorno a questa figura dirigenziale, e l'ultimo in ordine cronologico è quello di Andrea Mussi, reduce dall'avventura con il Trapani, club dal quale è stato esonerato, richiamato e di nuovo esonerato. Ma Mussi - che anni indietro aveva fatto le fortune dell'Albissola - non è l'unico in corsa, ci sono infatti anche Adriano Polenta - già in rossoblù nella stagione 2003/2004 - e Claudio Ferrarese, reduce dal miracolo compiuto sul campo lo scorso anno con la Lucchese.

Profili differenti tra loro quelli dei dirigenti citati, con anche esperienza ben diverse tra loro. Probabilmente, prima, i marchigiani dovranno tracciare la linea guida; poi scegliere il profilo più idoneo. Senza fretta, ma senza sosta.