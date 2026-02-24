Ufficiale Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese

Rinforzo in difesa per la Casertana, ha ufficializzato l'acquisto di Pietro Martino, difensore classe '97 che era già aggregato al club da oltre un mese:

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Pietro Martino. Il difensore classe 1997, già aggregato ai falchetti da oltre un mese, da questo momento è a disposizione di mister Coppitelli in vista delle gare di campionato.

Nato a Modena, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, costruisce la sua carriera partendo dai campi di serie D con Legnago, Arzignano, Clodiense. Nella stagione 2021/22 indossa la maglia del Foggia C per poi approdare a Cosenza e collezionare 56 presenze in serie B.

“Sono contento di tornare in campo – commenta Martino – Mi lascio alle spalle mesi difficili, in cui è stata fondamentale la vicinanza dei miei affetti più chiaro. Ringrazio la Casertana di aver creduto in me. In queste settimane ho avuto modo di conoscere bene uno spogliatoio di calciatori di spessore, disposti al sacrificio e all’aiuto reciproco. Approdo in una piazza che già conoscevo bene e che vive il calcio con profonda passione. Ho tanta voglia di dare il mio contributo in questo rush finale del campionato”.