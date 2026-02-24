Serena risponde a Botteri: "Su Bastoni è stata superficiale. Spero non racconti così le notizie"

Giovanna Botteri, storica corrispondente dall'estero per La7, ha voluto dire la sua sulla vicenda che è successa in Inter-Juventus e che ha visto protagonista Alessandro Bastoni: "Dai ragazzi, ma questo ha fatto una cosa schifosissima! Non solo, si è buttato naturalmente con Kalulu, il giocatore neretto, quindi già tutti sapevano e subito lo hanno escluso, e poi tutti a fare: 'Evvai!' (imita il gesto di un'esultanza, ndr) Veramente una roba immonda, bocciato".

Aldo Serena, tramite il suo profilo X, ha voluto risponderle, commentando il post di un utente che riportava il video in questione nel quale era racchiuso il suo intervento: "Spero per la signora Botteri (ed anche per noi) che la sua superficialità, l’approssimazione e la faciloneria, con la quale ha affrontato l’argomento di Bastoni non sia la costante con la quale ci fornisce informazioni dal mondo".