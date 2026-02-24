Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla Lukaku

In un momento in cui il campo continua a lasciare strascichi e polemiche, da Castel Volturno arriva una notizia capace di restituire un filo di ottimismo all’ambiente Napoli. Il rientro in Italia di Kevin De Bruyne segna l’inizio dell’ultima fase del suo lungo recupero, ma senza illusioni immediate: il belga sarà una risorsa soprattutto per il finale di stagione.

Come ribadito di recente da Antonio Conte, la linea sarà la stessa adottata con Lukaku: massima cautela. Dopo l’intervento chirurgico al bicipite femorale della coscia destra, effettuato ad Anversa in seguito all’infortunio del 25 ottobre, il centrocampista sta completando il percorso di riatletizzazione. L’ipotesi più realistica porta a un possibile rientro tra i convocati solo verso la fine di marzo, con un mese di aprile dedicato al rodaggio, fatto di spezzoni e minuti controllati.

Difficile, dunque, immaginare De Bruyne subito centrale nelle rotazioni. L’obiettivo è averlo realmente in condizione per le ultime tre-quattro giornate di campionato, quando ogni dettaglio potrebbe pesare nella corsa al quarto posto. Un traguardo che resta apertissimo nonostante la sconfitta in rimonta subita a Bergamo contro l’Atalanta, risultato che ha acceso il dibattito ma non ha chiuso i giochi.

Intanto il Napoli ha ripreso subito ad allenarsi in vista della trasferta di sabato sul campo dell’Hellas Verona. Seduta di scarico per chi ha giocato, lavoro più intenso per gli altri. Tra loro anche De Bruyne, tornato a lavorare a Castel Volturno 121 giorni dopo l’ultima volta. Ma ora avanti senza fretta.