Juventus, Perin verso l'addio? Dal retroscena De Gea a Palmisani, le mosse per il futuro

Che farà Mattia Perin in estate? Solo qualche settimana fa il secondo portiere della Juventus sembrava sul piede di partenza, con il Genoa pronto a riabbracciarlo per affidargli i pali. Come riporta Tuttosport il tema tornerà d'attualità in estate, quando sia lo stesso Genoa, che la Fiorentina, potrebbero farsi sotto. In casa viola il ds Paratici lo stima da tempo e fu proprio lui a portarlo a Torino, nel 2018.

D'altra parte alla Juventus sia Comolli che Ottolini apprezzano David De Gea: in estate Comolli lo avrebbe cercato, mentre Otttolini aveva provato a portarlo al Genoa due stagioni fa. Dunque secondo il quotidiano non è da escludere che i due destini possano incrociarsi in futuro. Sicuramente dunque il club farà delle valutazioni in porta, perlomeno alle spalle di Di Gregorio, che peraltro ora vive un momento difficile.

Intanto la Juventus guarda al futuro della porta e mette gli occhi su uno dei portieri emergenti del nostro calcio. Stiamo parlando di Lorenzo Palmisani, che si sta mettendo in mostra con il Frosinone in Serie B. 10 clean sheet per lui in 24 presenze fino a qui in cadetteria. La Juventus lo monitora e lo continuerà a seguire anche in Under 21. Altro discorso per Giovanni Daffara, che ad Avellino ha fatto parlare di sé. Nella prossima stagione si prospetta per lui un altro prestito, per crescere ancora.