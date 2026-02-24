Serie C, gli arbitri della 29ª giornata per i tre gironi: Salernitana-Catania a Manedo Mazzoni di Prato
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 29ª giornata del campionato di Serie C 2025-26, seconda del girone di ritorno. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 27 febbraio e domenica 1° marzo 2026:
GIRONE A
AlbinoLeffe-Vicenza: Ciro Aldi di Lanciano (Macripò-Fabrizi. IV Ufficiale: Gandino. Operatore FVS: Arshad)
Arzignano Valchiampo-Novara: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Mezzalira-Galieni. IV Ufficiale: Kovacevic. Operatore FVS: Tomasi)
Cittadella-Ospitaletto: Michele Maccorin di Pordenone (Munitello-Petrov. IV Ufficiale: Terribile. Operatore FVS: Sadikaj)
Dolomiti Bellunesi-Renate: Dario Acquafredda di Molfetta (Brizzi-Scarpati. IV Ufficiale: Drigo. Operatore FVS: Fenzi)
Giana Erminio-Pro Vercelli: Lucio Felice Angelillo di Nola (Fanara-De Tommaso. IV Ufficiale: Aloise. Operatore FVS: Turra)
Inter U23-Alcione: Mattia Maresca di Napoli (Di Meo-Cavalli. IV Ufficiale: Poli. Operatore FVS: Cassano)
Pergolettese-Triestina: Andrea Bortolussi di Nichelino (Mititelu-Fumagallo. IV Ufficiale: Colaninno. Operatore FVS: Bernasso)
Pro Patria-Virtus Verona: Erminio Cerbasi di Arezzo (Iuliano-Palermo. IV Ufficiale: Burlando. Operatore FVS: Sicurello)
Trento-Lumezzane: Giovanni Castellano di Nichelino (Mandarino-Balducci. IV Ufficiale: Gasperotti. Operatore FVS: Pandolfo)
Union Brescia-Lecco: Francesco Zago di Conegliano (Rastelli-Russo. IV Ufficiale: Lovison. Operatore FVS: Bettani)
GIRONE B
Arezzo-Ravenna: Dario Madonia di Palermo (Boato-Lauri. IV Ufficiale: Nigro. Operatore FVS: Linari)
Ascoli-Carpi: Leonardo Mastrodomenico di Matera (Rispoli-Romaniello. IV Ufficiale: Di Loreto. Operatore FVS: Di Berardino)
Bra-Pianese: Leonardo Di Mario di Ciampino (Barcherini-Colazzo. IV Ufficiale: Viapiana. Operatore FVS: Mino)
Forlì-Torres: Gioele Iacobellis di Pisa (Posteraro-Valcaccia. IV Ufficiale: Guitaldi. Operatore FVS: Scardovi)
Guidonia Montecelio-Gubbio: Andrea Migliorini di Verona (Cataneo-Taverna. IV Ufficiale: Pacello. Operatore FVS: Andriambelo)
Perugia-Pineto: Simone Gavini di Aprilia (Gennuso-Monaco. IV Ufficiale: Picardi. Operatore FVS: Brunozzi)
Sambenedettese-Livorno: Maksym Frasynyak di Gallarate (Marchese-Mastrosimone. IV Ufficiale: Renzi. Operatore FVS: Di Carlo)
Ternana-Campobasso: Andrea Zoppi di Firenze (Roncari-Daghetta. IV Ufficiale: Dorillo. Operatore FVS: D'Ascanio)
Vis Pesaro-Pontedera: Carlo Esposito di Napoli (Granata-Rossini. IV Ufficiale: Eremitaggio. Operatore FVS: Rignanese)
GIRONE C
Picerno-Team Altamura: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo (Galasso-Ambrosino. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: La Regina)
Cavese-Audace Cerignola: Edoardo Gianquinto di Parma (Carella-Martinelli. IV Ufficiale: Silvestri. Operatore FVS: Vitale)
Cosenza-Sorrento: Deborah Bianchi di Prato (Capriuolo-Tomasi. IV Ufficiale: Mirabella. Operatore FVS: Marucci)
Foggia-Casarano: Enrico Gemelli di Messina (Chillemi-Minutoli. IV Ufficiale: Palmieri. Operatore FVS: Aletta)
Giugliano-Latina: Alfredo Iannello di Messina (Celestino-Petarlin. IV Ufficiale: Spina. Operatore FVS: Chianese)
Monopoli-Crotone: Leonardo Leorsini di Terni (Spagnolo-Brunetti. IV Ufficiale: Totaro. Operatore FVS: Alessandrino)
Potenza-Benevento: Cristiano Ursini di Pescara (Andreano-De Chirico. IV Ufficiale: Di Cicco. Operatore FVS: La Regina)
Salernitana-Catania: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Gentile-Chiavaroli. IV Ufficiale: Luongo. Operatore FVS: Ferraro)
Siracusa-Casertana: Valerio Vogliacco di Bari (Morea-Nechita. IV Ufficiale: Ramondino. Operatore FVS: Mazza)
Trapani-Atalanta U23: Alessandro Recchia di Brindisi (Sbardella-Storgato. IV Ufficiale: Di Francesco. Operatore FVS: Citarda)
