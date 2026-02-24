Cairo sente il pericolo: per la prima volta cambia DS e allenatore nella stessa stagione

Il mondo Torino ha accolto nelle scorse ore il suo nuovo allenatore, con Roberto D'Aversa che si è presentato (leggi qui le sue parole in conferenza stampa) nelle vesti che indosserà almeno fino al termine della stagione, con l'obiettivo di salvare la squadra granata, prima di andare eventualmente a pensare di estendere il vincolo oltre il termine stabilito adesso del prossimo 30 giugno.

D'Aversa è chiamato a dare una svolta subitanea al Torino, entrato in una spirale di risultati negativi che hanno iniziato a instillare una certa preoccupazione nell'ambiente, che vede una squadra in parabola discendente, per quanto ad oggi ampiamente salva, dato che i granata stazionano al 15° posto della classifica, a 27 punti, con 3 lunghezze di margine sulla zona retrocessione.

A fare le spese, dopo il 3-0 subito domenica dal Genoa, è stato Marco Baroni ma si può dire, ampliando lo sguardo, che Cairo per la prima volta da tanto tempo a questa parte stia sentendo puzza di bruciato. Forse non ha mai temuto di poter cadere in Serie B come stavolta, considerando che ha fatto qualcosa di unico, da quando - nel settembre del 2005 - ha assunto la presidenza del Torino.

Per la prima volta, infatti, il Torino di Cairo cambia nella stessa stagione sia l'allenatore che il direttore sportivo. Prima di Baroni, infatti, era stato Davide Vagnati a pagare, con il cambio in dirigenza di inizio dicembre che aveva riportato sulla scrivania granata Petrachi. Una doppia mossa che racconta qualcosa, con il sospetto che siano i timori di retrocedere in Serie B del proprietario del Toro.