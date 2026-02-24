Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano

Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di FaggianoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 11:04Serie C
Luca Esposito

Colantuono (tre volte), Nicola, Sousa, Inzaghi, Liverani, Martusciello, Breda, Marino. Ora è toccato a Raffaele. Danilo Iervolino si conferma “mangia-allenatori” e, allontanando la guida tecnica, ammette implicitamente il fallimento del progetto estivo voluto per la Salernitana. Alla base dell’esonero del mister un rapporto non più idilliaco con buona parte dello spogliatoio, i malumori dell’ambiente, le diatribe con la dirigenza e la costante involuzione sul piano del gioco certificata dai numeri e dalla classifica. -14 dalla vetta, -9 dalla seconda, appena 27 punti conquistati in casa, mancate vittorie contro Cerignola, Giugliano, Cavese, Latina e Monopoli che sono avversarie ampiamente alla portata dei granata e il rischio di scivolare ancora più indietro in graduatoria in virtù della crescita di Cosenza e Casertana che hanno ripreso a viaggiare a mille.

Riavvolgendo il nastro e ripercorrendo quanto accaduto, è evidente che già da tempo si stesse pensando a un ribaltone. Già dopo la gara di Picerno, vinta 1-2 all’ultimo secondo malgrado la superiorità numerica e le tante assenze di un avversario all’epoca fanalino di coda, qualcuno in società esortò il club a fare una riflessione. Dopo Siracusa fu invece ritenuto controproducente cambiare allenatore con un mercato in corso e con trattative imbastite anche su indicazione di Raffaele. All’indomani della partita di Cerignola sembrava invece cosa fatta per la promozione in prima squadra di Guglielmo Stendardo, ma il turno infrasettimanale incombeva e non ci fu il tempo per la sostituzione. A Cava il punto più basso, con un secondo tempo pessimo, una squadra senza mordente in un derby sentito dalla piazza e l’alterco con Faggiano in presenza dei calciatori. Per l’esonero si aspettava soltanto la comunicazione ufficiale, invece Iervolino preferì concedere un’ultima spiaggia mentre la dirigenza sondava la disponibilità di Pagliuca che tuttavia non sarebbe sceso di nuovo in C se non in presenza di un progetto importante. Lo 0-1 col Monopoli ha costituito la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, una prova incolore di tutti i calciatori apparsi demotivati, privi di mordente e monotematici dal punto di vista tattico.

Alla fine la proprietà ha dato mandato a Faggiano di scegliere il successore di Raffaele. Caserta era ipotesi allettante, Viali era stato sondato nella mattinata di ieri, Marino aspettava solo una chiamata per rimettersi in gioco dopo la rocambolesca retrocessione di giugno. Alla fine ha prevalso la linea Cosmi, tecnico che ha accettato di firmare un quadrimestrale con opzione per una seconda stagione senza altri tipi di pretese. Mister e ds hanno inoltre condiviso la proficua esperienza di Trapani, con il passaggio dalla zona retrocessione alla finale playoff e un percorso che entusiasmò tutti gli appassionati di calcio.

L’arrivo di Cosmi ha diviso la piazza. C’è chi ritiene sia il sergente di ferro che serve in uno spogliatoio ad alta tensione, chi invece è preoccupato per la pregressa inattività e per qualche esperienza chiusa con un esonero o una retrocessione. Alla fine paga solo Raffaele che, con una rosa incompleta e in un girone difficile, aveva comunque collezionato 50 punti primeggiando per 15 giornate e ritrovandosi alle spalle di Catania e Benevento ritenute da tutti superiori ai granata. Nulla cancella un buon girone d’andata e l’esperienza di Cerignola nella quale ha dimostrato di essere un buon tecnico per la C. Fa riflettere, invece, che la proprietà non abbia esonerato anche Faggiano. La rivoluzione di gennaio (con ben 15 movimenti tra entrate e uscite) testimonia che tanto fu sbagliato in estate, la classifica non rispecchia le ambizioni della tifoseria e l’esonero di un allenatore è anzitutto una sconfitta di chi l’ha scelto. Anche gli ultras, con cori dal contenuto inequivocabile, chiedeva il licenziamento di un ds che, a oggi, ha deluso le aspettative generali e che, pur con un altro anno di contratto, è già fortemente in discussione per il futuro.

Articoli correlati
Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso... Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti
Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito... Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito a vincere
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
Altre notizie Serie C
Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un... UfficialeCasertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese
Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano... Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano
La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di... La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di Mussi
Torna a vincere il Vicenza, ma è vietato esaltarsi. Lo dice Carobbio: "L'obiettivo... Torna a vincere il Vicenza, ma è vietato esaltarsi. Lo dice Carobbio: "L'obiettivo non è raggiunto"
Crotone, Piovanello: "Tutti bravi e disponibili, il mister ci fa stare sempre bene"... Crotone, Piovanello: "Tutti bravi e disponibili, il mister ci fa stare sempre bene"
Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso... Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti
Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito... Serie C, i risultati della 28ª giornata: Benevento in fuga, il Vicenza torna subito a vincere
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
5 La Juventus senza attaccanti e ora anche senza portiere...il pensiero di Roberto Beccantini
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.1 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.2 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
Immagine top news n.3 Le prime sette fanno un altro campionato. Ma occhio alla variabile Lazio per la corsa all'Europa
Immagine top news n.4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.5 Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla Lukaku
Immagine top news n.6 La Juventus passa dalle parole ai fatti: vicinissimo il rinnovo di McKennie fino al 2030
Immagine top news n.7 Disastro Tottenham, rischio retrocessione concreto. Tudor commette lo stesso errore di Frank
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 D'Aversa: "Voglio rialzare il Toro. Modulo? Giocheremo a 3 dietro, ma conta l'atteggiamento"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Sogliano sul suo futuro: "Parlerò con il club, ora pensiamo al campionato"
Immagine news Serie A n.3 Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo molto D'Aversa. Contestazione? Mi dà più determinazione"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine news Serie A n.5 D'Aversa, contatti con quattro club di Serie A prima del Torino. Con cui si gioca tutto
Immagine news Serie A n.6 Verona, la conferenza-fiume di Sogliano in 3 punti: dal mercato alla società
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo
Immagine news Serie B n.2 Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto per la A"
Immagine news Serie B n.3 Begic, l'agente: "Per giocare alla Samp servono le palle, lui non ha paura. E vorrebbe rimanere"
Immagine news Serie B n.4 Tegola in difesa per la Reggiana: si ferma Bozzolan. Frattura al quinto metatarso
Immagine news Serie B n.5 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.6 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, cronistoria di un esonero annunciato. Naufraga il progetto di Faggiano
Immagine news Serie C n.3 La Samb non ha fretta, ma è comunque caccia al nuovo Ds. Spunta anche il nome di Mussi
Immagine news Serie C n.4 Torna a vincere il Vicenza, ma è vietato esaltarsi. Lo dice Carobbio: "L'obiettivo non è raggiunto"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Piovanello: "Tutti bravi e disponibili, il mister ci fa stare sempre bene"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: D'Uffizi dell'Ascoli passa quota 10. Gomez del Crotone verso le 15 reti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV