Venezia, si lavora ai rinnovi di contratto: ai dettagli per Busio, aperte le trattative con Haps

Il Venezia accelera sul fronte rinnovi. Dopo il primo fondamentale sì arrivato da capitan Svoboda, il club lagunare è pronto a blindare anche Gianluca Busio e Ridgeciano Haps. Come riporta Il Gazzettino, per il centrocampista americano il prolungamento potrebbe ricalcare quello del difensore austriaco, con una nuova scadenza fissata al 2029, a conferma della volontà societaria di dare continuità al progetto tecnico.

Non solo Busio, il Venezia lavora anche al rinnovo di contratto di Haps

Parallelamente si registra un riavvicinamento significativo anche con Haps, in scadenza il 30 giugno 2026. Il direttore generale Antonelli ha già presentato la propria proposta al terzino surinamese-olandese che, complice l’età - a giugno compirà 33 anni - dovrebbe valutare un rinnovo annuale, eventualmente con opzione per un’ulteriore stagione.

Un segnale importante arriva anche dal campo. Nelle ultime due uscite l’ex Feyenoord è tornato a vedere minutaggio, collezionando circa mezz’ora complessiva tra Cesena e Pescara. Al Manuzzi si è procurato il rigore del 4-0 trasformato da Lauberbach, mentre al Penzo ha servito ad Hainaut l’assist per il decisivo 3-2. Indizi concreti di una ritrovata centralità che potrebbe facilitare la fumata bianca.