Bisoli fa le carte alla Serie B: "Venezia la più forte, ma anche il Monza ha tutto per la A"

Un mese di marzo decisamente molto caldo quello che si preannuncia per la Serie B, che vedrà anche due turni infrasettimanali, e un mese che marzo che è stato commentato da Pierpaolo Bisoli, che ha sempre un occhio attento sulla categoria.

Queste, le sue parole, rilasciata dalle colonne de La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi: "La più forte è il Venezia perché ha 4-5 giocatori da ottima squadra di Serie A. Il Monza ha patito di più la retrocessione, ma l’ha superata e ha tutto per andare in A, con Hernani che da gennaio ha dato la svolta. Mi piace la spregiudicatezza del Frosinone nel giocare uno contro uno, con la spensieratezza dei giovani. Il Palermo ha la voglia di vincere del suo allenatore, che ha creato il gruppo giusto, con due giocatori fuori categoria come Pohjanpalo e Palumbo".

Ma al momento attuale, per Bisoli è vietato parlare di rush finale: "Le ultime 8 gare saranno determinanti". E a quel punto, a detta del tecnico, saranno importanti la condizione atletica e lo spirito di gruppo. Oltre a una rosa in salute soprattutto per quel che concerne gli elementi determinanti.