La Juventus passa dalle parole ai fatti: vicinissimo il rinnovo di McKennie fino al 2030

Dopo le parole di Ottolini qualche settimana fa, adesso la Juventus sta per passare ai fatti. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Weston McKennie è a un passo dal firmare il rinnovo con i bianconeri fino al 2030. Gli ultimi contatti avuti dalle parti sono stati molto positivi e la volontà da parte del texano di restare a Torino ha fatto la differenza. Ora il prolungamento è davvero vicino per uno stipendio, aggiunge gazzetta.it, vicino ai 4 milioni annui.

Qualche anno fa sembrava essere fuori dal progetto e fu prestato al Leeds, poi da quando è tornato si è sempre dimostrato all'altezza e ha ricoperto più ruoli grazie alla sua duttilità, che gli ha permesso di diventare un elemento fondamentale anche per Luciano Spalletti, che addirittura lo ha utilizzato pure da falso nove, a testimonianza di quanto confidi nelle sue qualità e nelle sue capacità.

Le pretendenti non sarebbero certo mancate, con la possibilità pure di un ritorno in patria che avrebbe potuto affascinarlo, ma alla fine ha optato per continuare a vestire la maglia della Vecchia Signora. La speranza adesso è che ciò gli dia la spinta per fare un finale di stagione in cui trascini la Juventus almeno al quarto posto. La qualificazione in Champions è un obiettivo da non fallire.