Pisa, si rivede Cuadrado dopo oltre tre mesi: "Lottiamo con fede, finché c'è vita c'è speranza"

Ieri sera per il Pisa è arrivata l'ennesima sconfitta in questo campionato che segna il ritorno dei toscani in massima serie, ma che rischia anche di sancirne una retrocessione immediata in B. Tra le poche notizie positive che l'ambiente della società nerazzurra può provare a trarre dal ko nel derby contro la Fiorentina, c'è il rientro in campo di Juan Cuadrado a distanza di tre mesi e mezzo dalla sua ultima partita ufficiale con il Pisa, che risaliva al 7 novembre scorso, curiosamente anche l'unica partita vinta in questo campionato dai toscani, l'1-0 interno alla Cremonese.

Da lì per Cuadrado un lungo stop per un infortunio alla coscia, passando dalle due panchine con Hellas Verona e Milan, fino al rientro in campo ieri a Firenze, in una delle sfide da ex che lo riguardano. Il giorno dopo il ritorno sul campo da gioco, l'ex Juventus e Inter affida i propri pensieri alle sue pagine social: Non è stato il risultato che volevamo, ma continueremo a lottare con FEDE fino alla fine. Perché finché c'è vita c'è speranza", ha scritto il colombiano su Instagram, con un messaggio anche rivolto in direzione della sua attuale società, a proposito delle speranze rimaste di potersi salvare.

Cuadrado tra l'altro è stato uno dei più positivi del Pisa, nella partita persa 1-0 a Firenze. Tanto che nelle pagelle di TMW dedicate al match, la prestazione del colombiano - subentrato all'intervallo - viene giudicata sufficiente e premiata con un 6: "Ingresso che cambia ritmo sulla corsia, con cross pericolosi e tiro a lato di poco che accende il finale. L’ammonizione è frutto di un eccesso di foga, ma l’impatto offensivo rimane evidente".