Serie C, Girone A: quando può vincere il campionato il Vicenza?

Il Vicenza vede il traguardo sempre più vicino. Dopo 28 giornate nel Girone A di Serie C, i biancorossi sono tornati a +16 sull’Union Brescia, con 10 partite ancora da giocare su un totale di 38. Restano quindi 30 punti a disposizione, ma il margine accumulato consente già di fare i primi calcoli sulla possibile festa promozione.

Vicenza in Serie B: la possibile data della matematica promozione

I conti sono semplici: anche nell’ipotesi in cui l’Union Brescia vincesse tutte le gare da qui alla fine, il Vicenza potrebbe chiudere i giochi alla 33ª giornata. Con cinque vittorie consecutive, infatti, il vantaggio resterebbe di 16 punti mentre quelli ancora disponibili scenderebbero a 15. A quel punto la capolista sarebbe matematicamente irraggiungibile. La 33ª giornata è in programma tra il 20 e il 22 marzo: quello potrebbe essere il weekend della promozione aritmetica in Serie B.

Scontro diretto Vicenza-Union Brescia alla 34ª giornata

Se invece i giochi dovessero restare aperti, attenzione al calendario: alla 34ª giornata è previsto lo scontro diretto Vicenza-Union Brescia. Una sfida che potrebbe trasformarsi nel match point decisivo o, al contrario, riaprire clamorosamente la corsa al primo posto nel Girone A di Serie C.