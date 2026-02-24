Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Buffon: "Juve un po' sfigata. Confermare Spalletti? Indelicato sia io a dirlo, c'è Giorgione"

Buffon: "Juve un po' sfigata. Confermare Spalletti? Indelicato sia io a dirlo, c'è Giorgione"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 14:30Serie A
Alessio Del Lungo

Tra le tante cose di cui ha parlato Gianluigi Buffon nella sua intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha toccato anche l'argomento Juventus, su cui si è espresso così: "Il calcio è veramente una materia che sfugge a ogni logica perché, mentre si dipanava la partita contro il Como, mi arriva un messaggio da una persona del calcio che stimo molto che mi dice: 'Vedere la Juve così mi fa tenerezza'. Io rispondo: 'Sì, oggi sì, ma alla fine se torniamo indietro a 7 giorni fa stavano giocando una partita magnifica a San Siro'. Con lucidità c'è da analizzare il percorso della Juventus con Spalletti. Ho visto un'identità precisa, era da tantissimi anni che non rivedevo la Juve con quella ferocia nel voler dominare e attaccare l'avversario, ha proposto un calcio di livello. Io non credo in queste cose, ma penso la Juve sia stata un po' sfigata. Con il Lecce è finita 1-1 con 100 tiri, a Cagliari ha subito mezzo tiro e ha perso, ma ha reagito sempre. Con l'Atalanta doveva vincere 2-0 al 35', poi Lazio e Inter… A Istanbul nel primo tempo i bianconeri avevano risposto alle difficoltà. Nella ripresa hanno finito le energie psicofisiche e hanno preso l'imbarcata, poi contro il Como rischi quelle figure senza energie. Si vede il lavoro dell'allenatore, ma vanno capiti i momenti. Non sono stati fortunati, sono sicuri".

Lei confermerebbe Spalletti?
"Ho le idee molto chiare, ma sarebbe indelicato dirlo perché c'è Giorgione (Chiellini, ndr) che conosce la Juve a menadito e saprà perfettamente cosa dire e cosa suggerire. In 4 sanno di calcio e si parleranno. Da dentro valuti meglio poi".

Clicca qui per leggere le parole di Buffon.

Articoli correlati
Buffon su Di Gregorio: "Qualcosina non sta andando… Può servirgli riposo, non è una... Buffon su Di Gregorio: "Qualcosina non sta andando… Può servirgli riposo, non è una bocciatura"
Buffon: "Il campionato non è assolutamente chiuso. Occhio a Milan e Napoli. E su... Buffon: "Il campionato non è assolutamente chiuso. Occhio a Milan e Napoli. E su Spalletti..."
Buffon: "Obiettivo solo arrivare al playoff nel miglior modo. Gattuso darà ancora... Buffon: "Obiettivo solo arrivare al playoff nel miglior modo. Gattuso darà ancora tanto"
Altre notizie Serie A
Domani Atalanta-Borussia Dortmund, i convocati di Kovac: ok Schlotterbeck, Emre can... Domani Atalanta-Borussia Dortmund, i convocati di Kovac: ok Schlotterbeck, Emre can e gli italiani
Tripletta di Iddrissou, l'Inter vola ai quarti di Youth League: manita al Betis Tripletta di Iddrissou, l'Inter vola ai quarti di Youth League: manita al Betis
Bastoni, Locatelli e non solo. Sono 7 i giocatori di Serie A squalificati per un... Bastoni, Locatelli e non solo. Sono 7 i giocatori di Serie A squalificati per un turno dal Giudice Sportivo
Il Milan chiede un rigore su Loftus-Cheek: "Scontro di gioco, decisione di campo... Il Milan chiede un rigore su Loftus-Cheek: "Scontro di gioco, decisione di campo giusta"
Milan-Parma, regolare lo 0-1. Tommasi: "Valenti è fermo, Troilo ruba il tempo a Bartesaghi"... Milan-Parma, regolare lo 0-1. Tommasi: "Valenti è fermo, Troilo ruba il tempo a Bartesaghi"
Chiambretti sul Torino: "Cairo primo responsabile. Ha fatto il salto, ma al contrario"... Chiambretti sul Torino: "Cairo primo responsabile. Ha fatto il salto, ma al contrario"
Simeone e Lookman contro Stankovic junior: passato, presente e futuro (?) dell'Inter... Simeone e Lookman contro Stankovic junior: passato, presente e futuro (?) dell'Inter
Juventus, Kelly presenta la sfida al Galatasaray: alle 16 la conferenza Live TMWJuventus, Kelly presenta la sfida al Galatasaray: alle 16 la conferenza
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
4 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
5 Torino, il presidente Cairo: "Apprezzo D'Aversa. Vendita del club? Sono disponibile, ma..."
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tommasi dà ragione al Napoli sul gol tolto a Gutierrez: "Poca roba il contatto tra Hojlund e Hien"
Immagine top news n.1 Juventus, Yildiz (col tutore) e Bremer in gruppo dopo un riscaldamento personalizzato
Immagine top news n.2 Infortunio Baturina, c'è l'esito degli esami: il Como perde il suo talento, ecco per quanto
Immagine top news n.3 Verona, parla Sogliano: "Classifica drammatica, ma leggere certe cose è sleale"
Immagine top news n.4 Le prime sette fanno un altro campionato. Ma occhio alla variabile Lazio per la corsa all'Europa
Immagine top news n.5 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.6 Napoli, De Bruyne con cautela: Conte lo prepara per il rush finale, sarà un rientro alla Lukaku
Immagine top news n.7 La Juventus passa dalle parole ai fatti: vicinissimo il rinnovo di McKennie fino al 2030
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Santini: "Inter, col Bodo-Glimt stasera vorrei Bonny e Darmian"
Immagine news Altre Notizie n.2 Maspero: "Salvezza, a giocarsela Lecce e Cremonese. Ma occhio al Torino"
Immagine news Altre Notizie n.3 Garzya: "Lotta salvezza, sono in sette che se la giocheranno fino alla fine"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bastoni, Locatelli e non solo. Sono 7 i giocatori di Serie A squalificati per un turno dal Giudice Sportivo
Immagine news Serie A n.2 Il Milan chiede un rigore su Loftus-Cheek: "Scontro di gioco, decisione di campo giusta"
Immagine news Serie A n.3 Milan-Parma, regolare lo 0-1. Tommasi: "Valenti è fermo, Troilo ruba il tempo a Bartesaghi"
Immagine news Serie A n.4 Chiambretti sul Torino: "Cairo primo responsabile. Ha fatto il salto, ma al contrario"
Immagine news Serie A n.5 Simeone e Lookman contro Stankovic junior: passato, presente e futuro (?) dell'Inter
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Kelly presenta la sfida al Galatasaray: alle 16 la conferenza
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, le ultime da Bogliasco: si ferma Coda, Begic migliora, Palma verso il rientro
Immagine news Serie B n.2 Modena, Tonoli: "Il salto dalla Serie C alla Serie B non è semplice, devo ancora migliorare"
Immagine news Serie B n.3 Sebastiani: "Pescara ultimo per errori arbitrali. Siamo stati derubati nella 1ª parte di stagione"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, si lavora ai rinnovi di contratto: ai dettagli per Busio, aperte le trattative con Haps
Immagine news Serie B n.5 Nuovo socio per il Venezia: è l'imprenditore statunitense Tim Leiweke
Immagine news Serie B n.6 La porta del Pescara parla norvegese: tesserato il classe 2005 Brondbo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Le 5 promozioni in 10 anni e le quattro stagioni di stop: ora Cosmi torna in pista a Salerno
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, è arrivato l'annuncio: Serse Cosmi è il nuovo allenatore dei granata
Immagine news Serie C n.3 Pillon: “Il Vicenza ha già vinto il campionato. Catania? 5 punti non sono tanti da recuperare"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone A: quando può vincere il campionato il Vicenza?
Immagine news Serie C n.5 Serie C, gli arbitri della 29ª giornata per i tre gironi: Salernitana-Catania a Manedo Mazzoni di Prato
Immagine news Serie C n.6 Casertana, tesserato il difensore Pietro Martino: era con la squadra da oltre un mese
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV