Juventus, Kenan Yildiz rende omaggio a Del Piero: "Buon compleanno, leggenda"
Giornata speciale quella di oggi per il mondo Juventus, visto che compie gli anni uno dei giocatori più importanti della sua storia. Parliamo di Alessandro Del Piero, che appunto oggi ha festeggiato il suo cinquantunesimo compleanno. Per l'occasione, il club torinese e il diretto interessato hanno postato una storia su Instagram in cui Alex spegne una candelina su una torta - ovviamente - bianconera e con raffigurato il numero 10.
Una storia ripostata a sua volta da uno dei più grandi ammiratori di Del Piero. Si tratta di Kenan Yildiz, che da Pinturicchio ha ereditato anche il numero di maglia. Oltre a pubblicare tale contenuto, il talento turco lo ha accompagnato con il seguente augurio: "Buon compleanno, leggenda".
