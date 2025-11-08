Il Bari non protesta nel post, ma per Calvarese gli manca un rigore nel match con lo Spezia

Ha preso il via ieri la 12ª giornata del campionato di Serie B, che si è aperta con il pareggio tra Spezia e Bari, che hanno chiuso il confronto inaugurale del turno spartendosi la posta in palio con un 1-1 finale.

Ma rischia questa di essere una gara che farà discutere, perché secondo l'ex arbitro e VAR Gianpaolo Calvarese al Bari manca un rigore, a seguito di un contratto sospetto in area tra il bianconero Fellipe Jack e il barese Moncini, per altro proprio all’inizio dell’azione che ha portato al gol del pari ligure: "Il difensore viene anticipato nettamente dall’attaccante classe ’96, tanto che il pallone cambia direzione - si legge sul portale calvar.it -. Errore da parte dell’arbitro Calzavara e del VAR Mazzoleni, che avrebbero dovuto concedere il calcio di rigore.

Sul proseguo dell’azione, arriva il pareggio dello Spezia con Kouda. Lo stesso centrocampista classe 2002 viene espulso per doppia ammonizione pochi minuti dopo la rete per un fallo su Giulio Maggiore, ex della partita".

Non è stato però un tema, questo del rigore, affrontato nel post gara dal tecnico del Bari Fabio Caserta, che - in conferenza stampa - si è piuttosto concentrato sul calo dei suoi soprattutto nel secondo tempo, tanto da essersi definito arrabbiato per la prova vista al 'Picco', dove sono stati commessi sbagli che sembrano insiti nella squadra. E sono assolutamente da correggere.