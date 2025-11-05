Rigore tolto all'Inter dal VAR, Calvarese: "Era da dare, c'è il contatto con Bisseck"

Nel primo tempo che l'Inter sta conducendo per 1-0 contro il Kairat grazie al gol di Lautaro Martinez, c'è stato spazio per un episodio da moviola. Al 20' della sfida infatti l'arbitro Godinho ha assegnato ai nerazzurri un calcio di rigore sul punteggio di parità, per un contrasto fra Bisseck ed Arad. Richiamato al VAR, il direttore di gara torna sui suoi passi togliendo il penalty.

Ai microfoni di Prime Video l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese: "Secondo me passa il pallone e anche se in maniera casuale Arad lo aggancia: per me è calcio di rigore". Dopo la revoca conferma: "Rimango dell'idea che il rigore ci fosse. Bisseck fa di tutto per fare la sua azione, rientra e c'è il contatto".