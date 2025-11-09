L'agente di Mandas: "Vale 10 milioni, ma la Lazio chiede molto di più. Contatti con club inglesi"

Christos Mandas sta vivendo un momento particolare alla Lazio. Dopo il brillante finale della scorsa stagione, che aveva acceso entusiasmo per la sua crescita, il portiere greco sta trovando meno spazio del previsto nelle rotazioni di Maurizio Sarri. Le gerarchie, infatti, sembrano ormai consolidate: Ivan Provedel resta il titolare indiscusso, mentre Mandas ha assunto un ruolo da alternativa di lusso, più marginale rispetto alle aspettative estive.

Del portiere biancoceleste ha parlato Diego Tavano, il suo agente, intervenuto al podcast 'Calcio con Fulmi': "Mandas è un ragazzo fantastico, che merita tanto. Il percorso era quello giusto, quello di farlo crescere, lui stava rispondendo alla grande e tutto andava nel verso giusto. Adesso le scelte sono diverse, non le discuto, sicuramente c'è una perdita del valore del giocatore da parte dell'azienda Lazio", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Ma quale futuro per Mandas? Il giocatore è stato accostato anche al Milan negli ultimi giorni. L'agente chiarisce: "Abbiamo parlato con dei club inglesi, non top, che volevano mettere molti soldi. A gennaio si potrà valutare una cessione del giocatore, ma sicuramente a molto meno. Lo abbiamo portato a 1 milione di euro e oggi vale almeno 10, la richiesta della Lazio è molto più alta".