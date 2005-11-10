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Juve, vietato fallire a Lecce: Spalletti cerca risposte tra stanchezza e infortuni

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
25.10.2026 06:45Serie A
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Juventus, Spalletti prepara la sfida contro il Lecce con otto assenti e poche alternative: Boga, Zhegrova e Alajbegovic possono aiutare a gara in corso
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri la Juventus si è allenata in mattinata alla Continassa per preparare la gara di oggi contro il Lecce. Dopodiché, nel tardo pomeriggio, i bianconeri hanno raggiunto la Puglia. Adesso la squadra è in ritiro a Lecce in attesa della gara odierna. Spalletti ha un gruppo molto ristretto, visto che mancano otto giocatori e, in più, Sarr non è al meglio. Perciò, i margini di manovra per Spalletti sono pochi. Il tecnico dovrà gestire le energie dei suoi uomini e cercare soluzioni per affrontare una partita importante, facendo i conti con le numerose assenze. In questo scenario, anche le alternative a disposizione dalla panchina potrebbero assumere un ruolo decisivo nel corso della gara.

Juventus, Boga, Zhegrova e Alajbegovic possono aiutare Spalletti a gara in corso

La buona notizia per Spalletti, però, è che Boga e Zhegrova finora hanno giocato meno e possono essere due buone opzioni da schierare a gara in corso. Entrambi potrebbero sfruttare la loro freschezza per provare a cambiare il volto della partita nella ripresa, soprattutto se la Juventus dovesse avere bisogno di maggiore imprevedibilità negli ultimi metri. Anche Alajbegovic è più fresco rispetto agli altri, perciò pure il bosniaco potrà entrare a gara in corso e rappresentare una soluzione aggiuntiva per il tecnico bianconero. Con il passaggio al 3-5-2, questi giocatori stanno trovando meno spazio rispetto a quanto potrebbero averne in un sistema differente. Tuttavia, proprio in una situazione caratterizzata da tanti infortuni, il loro contributo potrebbe rivelarsi prezioso. Spalletti dovrà valutare attentamente quando inserirli, tenendo conto dell'andamento della partita e delle energie rimaste ai titolari. Boga e Zhegrova possono garantire caratteristiche differenti, mentre Alajbegovic avrà l'opportunità di ritagliarsi uno spazio se dovesse essere chiamato in causa. La Juventus, infatti, non può permettersi di sprecare le poche risorse a disposizione e avrà bisogno anche dei giocatori inizialmente destinati alla panchina. In una gara che potrebbe diventare impegnativa sul piano fisico, le sostituzioni saranno fondamentali per mantenere alta l'intensità e provare a fare la differenza nel secondo tempo.

Juventus, Spalletti conferma il 3-5-2: ecco le possibili scelte contro il Lecce

Luciano Spalletti, nella sfida contro il Rennes, è passato al 3-5-2 per accontentare le richieste dei suoi giocatori, che si sentono più sicuri con questo atteggiamento tattico. Il tecnico dovrebbe quindi ripartire da questo sistema anche contro il Lecce, cercando di dare continuità alle scelte delle ultime uscite. In porta ci sarà Vicario, mentre davanti a lui spazio al terzetto formato da Gatti, Bremer e Lucumì. A centrocampo, sulla destra, al posto di Celik ci sarà Kalulu, chiamato a garantire equilibrio e copertura sulla fascia. In mezzo toccherà a McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners, anche perché Sarr non è al meglio della condizione. Sulla sinistra, invece, ci sarà Cambiaso, che dovrà contribuire sia alla fase difensiva sia alla costruzione del gioco, accompagnando quando possibile l'azione offensiva della squadra. Proprio Koopmeiners sarà uno degli osservati speciali della partita. Il numero 20 bianconero dovrà dare di più, visto che da circa un anno e mezzo sta rendendo molto al di sotto delle sue qualità. La Juventus ha bisogno che l'olandese riesca a ritrovare continuità e incisività, offrendo un contributo maggiore in entrambe le fasi. Il centrocampo avrà un compito importante, perché dovrà sostenere la manovra e proteggere la difesa, evitando di lasciare troppo spazio agli avversari. In attacco, Spalletti punterà ancora su Kolo Muani e Woltemade. La coppia sarà chiamata a sfruttare le occasioni create dalla squadra e a garantire presenza nell'area di rigore avversaria. Con tante assenze e poche alternative, la Juventus dovrà cercare di partire con il piede giusto, gestendo le energie e mantenendo l'equilibrio tattico. La panchina potrà offrire soluzioni soprattutto nella ripresa, quando Boga, Zhegrova e Alajbegovic potrebbero essere chiamati a dare una mano per provare a indirizzare la sfida.

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