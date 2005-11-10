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C'è soprattutto un cambio che ha condannato il Napoli all'ennesima notte di rimpianti

TMW
Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 07:22Serie A
25.10.2026 07:22Serie A
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Il ko di Badiashile e il conseguente ingresso di Beukema ha cambiato il volto di un Napoli fino a quel momento impeccabile anche in difesa
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. A leggerli così non lo diresti mai che questi sono i numeri di una squadra che negli ultimi due anni ha collezionato un primo e un secondo posto e invece sono proprio quelli del Napoli. Numeri peggiori di quelli della stagione conclusa col decimo posto e tre allenatori in panchina, numeri mediocri fin qui scritti da una squadra che ieri contro la Roma ha pure fornito un'ora di gioco ad alti livelli. Che è riuscita a tornare in vantaggio dopo la rimonta subita sul 2-2 grazie a una splendida giocata di Scott McTominay: se però tutto questo non basta per portare a casa la vittoria, allora la situazione si fa seria. E infatti ieri sera Massimiliano Allegri era infuriato come mai da quando è stato scelto da De Laurentiis.

L'infortunio di Badiashile ha cambiato la gara

Ci sono troppe cose che non funzionano in questa squadra. Troppi gol subiti, quattro partite in cui il Napoli non è riuscito a mantenere il vantaggio. C'è l'incapacità di difendere quando sono gli altri a dover attaccare e poi, certo, ci sono anche gli infortuni. Prima dopo e durante la partita: ieri al Maradona s'è fermato a inizio ripresa Benoit Badiashile, un ko che ha cambiato le sorti della partita. Per il centrale francese stando alle immagini e alle dichiarazioni di Allegri nel post-gara non sarà nemmeno uno stop di poco conto: "Ha subito un infortunio muscolare. Veniva da tanti mesi di inattività e martedì lo avevamo fatto riposare apposta. Purtroppo ha avuto una ricaduta".

Lo sciagurato Sam

Uscito al 52esimo, il centrale di proprietà del Chelsea fino a quel momento era stato tra i migliori in campo. Al centro della difesa causa indisponibilità di Rrahmani aveva neutralizzato Malen e stava reggendo tutto il reparto con autorevolezza. Poi però il problema al quadricipite della coscia destra l'ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto Sam Beukema, protagonista di 40 minuti da dimenticare.

"Che brutto impatto. Non accorcia su Soulé sul primo gol e si fa scappare Balerdi. Il peggiore", il giudizio di TMW alla prestazione di Beukema. Voto 5. Se sulla rete del 2-1 si perde l'argentino, sul gol del definitivo 3-3 si getta a terra dopo un leggero contatto con Balerdi e di fatto permette all'argentino di saltare in area tutto solo. Si rialza in ritardo, giusto il tempo per assistere alla rete: un errore imperdonabile. Un contatto molto lieve che giustamente Colombo non sanziona anche dopo che l'olandese torna a terra. E' l'episodio che condanna il Napoli all'ennesima notte di rimpianti, per Beukema l'ennesima notte con la maglia azzurra da cancellare. Da 15 mesi a questa parte non se ne salvano molte.

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