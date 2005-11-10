Quinta rimonta e primato conservato: Thuram spinge l'Inter contro la Fiorentina

Successo molto importante per l'Inter che sbanca San Siro grazie alla quinta rimonta stagionale, battendo la Fiorentina 2-1 grazie a due reti nei minuti di recupero dopo una gara dominata suo piano del gioco ma che si era improvvisamente complicata nella ripresa.

Un super Turam realizza il gol del pareggio al 90', rispondendo all'iniziale vantaggio firmato da Jimenez e nei minuti di recupero si va anche a conquistare il calcio di rigore decisivo del 2-1, che consente alla squadra di Chivu di mantenersi prima in classifica a pari merito con la Lazio e uscire da una situazione che sembrava praticamente irrimediabile a pochi minuti dal triplice fischio finale.

Chivu: "A volte non siamo premiati per quanto meritiamo"

Cristian Chivu ha parlato così al termine della gara: "A volte non siamo premiati per quanto meritiamo o addirittura andiamo sotto per il tiro della domenica, ma quello che mi interessava era di non cadere nella trappola mentale di pensare alle ingiustizie, agli errori o altre cose, ma di continuare a fare quello che abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato, anche per merito di De Gea, ma la squadra non si è scomposta, ha continuato quello che doveva fare ed alla fine siamo stati premiati".

Vanoli non si scompone: "Grandissima partita"

"Dobbiamo guardare quanto fatto fino al novantesimo, ovvero una grandissima partita. Siamo migliorati sotto tanti punti di vista, potevamo fare il 2-0 e non è la prima rimonta dell'Inter. Da 2/3 partite siamo in crescendo e mi è dispiaciuto per i ragazzi. Dobbiamo tenere su la testa e continuare così". Così Paolo Vanoli ha parlato della gara dopo la rimonta subita.