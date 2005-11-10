Udinese, Runjaic traballa: Parma decisivo per il futuro. Tudor e D'Aversa tra i possibili sostituti
Daniel Uccellieri
La panchina di Kosta Runjaic è sempre più in bilico. Dopo la sesta sconfitta consecutiva, arrivata contro il Milan, l'Udinese si ritrova al penultimo posto in classifica con appena quattro punti. La sfida di mercoledì contro il Parma diventa quindi cruciale per il futuro del tecnico tedesco.
Udinese, contro il Parma Runjaic si gioca il futuro
La società aveva già rinnovato la fiducia all'allenatore dopo il pesante 3-0 contro il Lecce, concedendogli un'altra opportunità per invertire la rotta. Neppure una settimana di ritiro, però, è bastata per cambiare il rendimento della squadra, apparsa ancora fragile e poco incisiva nella sfida contro il Milan.
Mercoledì i friulani affronteranno un Parma a sua volta in difficoltà, reduce da tre sconfitte consecutive. Una partita che potrebbe rappresentare l'ultima occasione per Runjaic, chiamato a trovare una reazione immediata per allontanare lo spettro dell'esonero.
Tudor e D'Aversa per il dopo Runjaic
In caso di cambio in panchina, i nomi da tenere in considerazione sono quelli di Igor Tudor e Roberto D'Aversa, profili che potrebbero essere valutati dalla dirigenza per provare a dare una scossa alla squadra.
Il futuro di Runjaic resta dunque appeso ai risultati: la gara contro il Parma potrebbe risultare decisiva per capire se l'Udinese proseguirà con il tecnico tedesco o sceglierà di cambiare guida. Lo riporta Tuttosport.