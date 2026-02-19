TMW Juventus, -2 alla sfida al Como: Bremer e David si sono allenati ancora a parte

Allenamento finito da poco alla Continassa, dove la Juventus sta preparando il prossimo impegno in Serie A: a Torino sabato è atteso il Como, poi tutti i pensieri saranno per la Champions League. Mercoledì, sempre all'Allianz Stadium, arriverà il Galatasaray, forte del 5-2 dell'andata.

Le condizioni fisiche di Bremer e David

Oggi Bremer e David hanno lavorato a parte: i controlli a cui ieri si è sottoposto il brasiliano, uscito dopo mezz’ora di gioco della sfida di Champions, sono risultati negativi e non hanno evidenziato nulla. Il difensore sarà quindi valutato giorno dopo giorno.

Il canadese è fermo per un’infiammazione nella zona dell’inguine e al momento sembrano poche le speranze di vederlo in campo nella gara di sabato, considerando anche la sua assenza nella gara di martedì scorso.