Video Juventus, a Bodo riprende a nevicare: le immagini della città in vista della gara di stasera

La Juventus è pronta a tornare in campo in Champions League, dopo le prime quattro giornate nelle quali ha raccolto soltanto tre punti, senza mai vincere e gli avversari della formazione bianconeri saranno i giocatori del Bodo/Glimt. Nella città norvegese, dove si giocherà la sfida a partire dalle ore 21, è ripreso a nevicare copiosamente, come si può notare dalle immagini di TMW. Un ostacolo in più, e non da poco, per la Juve, che dovrà cercare il primo successo europeo in questa stagione per non complicare ancora di più una classifica che attualmente non vede i bianconeri tra le prime 24 in classifica. Se finisse oggi la fase a campionato i bianconeri sarebbero infatti eliminati.

Le ultime di formazione.

Luciano Spalletti, a poche ore dalla difficile, soprattutto dal punto di vista climatico, sfida contro il Bodo/Glimt in Champions League, mischia le carte e in Norvegia ci saranno alcuni giocatori che avranno molto probabilmente una chance importante, a cominciare da Mattia Perin che potrebbe prendere il posto di Michele Di Gregorio tra i pali. In difesa conferma invece della linea formata da Kalulu, Kelly e Koopmeiners, in attesa del rientro di Bremer che sta completando il suo recupero. A centrocampo si potrebbe invece rivedere Adzic, che sta scalando posizioni per essere il compagno di reparto del capitano Manuel Locatelli, con Cambiaso e Kostic, confermato dopo il gol segnato a Firenze, sulle corsie laterali.

In attacco fuori Dusan Vlahovic e dentro Lois Openda, con Francisco Conceicao che dopo la panchina contro la Fiorentina potrebbe invece partire dal primo minuto in Champions League. Insieme a lui, sulla trequarti, pronto Weston McKennie.