TMW Juventus, Adzic tolto dal mercato. Non andrà via in prestito, come detto da Spalletti

“Cercavamo un vice Yildiz, ma non voglio mettere pressione a Kenan”. Qualche giorno fa Luciano Spalletti si era espresso così in conferenza stampa, chiudendo al possibile arrivo di un altro nel suo ruolo. Come poteva essere Federico Chiesa, calciatore che avrebbe messo in discussione il possibile ruolo da titolare.

La verità è che ora Vasijie Adzic è stato tolto dal mercato. Nei giorni scorsi aveva rifiutato la possibilità di giocare nel Parma, cercando un club di livello più alto dove potersi giocare le proprie carte. Le difficoltà poi di sostituirlo si sarebbero palesate ulteriormente e quindi i bianconeri hanno deciso di farlo restare per i prossimi sei mesi.

Una sorta di conferma delle altre parole di Luciano Spalletti. "Adzic da un punto di vista mio è facile, ha capacità straordinarie di quelle che hanno i calciatori top e mi piacerebbe che riuscisse a prendere quelle due-tre conoscenze, che facesse ordine nella testa di quello che deve lasciare e quello che deve invece andare a imporsi. Tira delle bastonate, ha un motore incredibile, ha facilità di vedere delle cose, poi ogni tanto si perde perchè non fa la cosa facile due volte ma vuole subito andare a trovare la cosa particolarmente sensazionale, vuole trovare la giocata che non ha nessuno e poi magari si perde il pallone. Per me Adzic non si tocca e mi aspetto grandi cose da lui, c'è la possibilità di trovare un tesoro nascosto".