Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus e Luciano Spalletti insieme a prescindere dalla qualificazione in Champions League?

Juventus e Luciano Spalletti insieme a prescindere dalla qualificazione in Champions League?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:08Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Quintiliano Giampietro per Bianconeranews.com
Ascolta il podcast di Tuttojuve.com
TuttoJuve in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / TuttoJuve in Podcast
00:00
/
00:00

La Juve e Spalletti, salvo ripensamenti, continueranno il percorso insieme, anche senza qualificazione alla prossima Champions League. Che fine ha fatto la società che legava il futuro del suo allenatore ai risultati? Domanda lecita per chi è ancorato al passato, quando la Signora era padrona in Italia e protagonista anche nei salotti europei. Parola d'ordine: vietato sbagliare! Ora tutto è cambiato. Intanto 3 tecnici in due anni: Motta, Tudor e, appunto, Lucio. Cose dell'altro mondo, non da Juve. I primi due non sono stati all'altezza, rispetto all'ex ct, invece adatto alla ricostruzione. Malgrado sia subentrato in corso d'opera, senza quindi poter incidere sul mercato, Spalletti ha restituito alla squadra una sua un'identità, un'anima e soprattutto un carattere.

La rosa della Juve non è eccelsa, la differenza la sta facendo proprio Spalletti, il suo status di allenatore è sostanzialmente superiore rispetto a quello dei calciatori. Il tecnico di Certaldo ha ricompattato il gruppo che al momento del suo arrivo era sfaldato dalle gestioni precedenti, soprattutto quella targata Motta. Tranne qualche caso, la squadra di Lucio ha offerto prestazioni apprezzabili, anche quando sono arrivate le sconfitte. Ora però è il momento di andare oltre, bisogna mettere nel mirino l'obiettivo. Possibilmente centrarlo. Senza Champions ci sarebbe un mercato diverso, complice una minore disponibilità economica. Al contrario, in caso di quarto posto. Comunque finisca questo campionato, il prossimo non sarà l'ennesimo anno zero. E' stato fatto un passo in avanti importante, a firma di Spalletti.

Articoli correlati
Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Spalletti incontra Wanda Nara: "Che piacere rivederti mister". Ai tempi dell'Inter... Spalletti incontra Wanda Nara: "Che piacere rivederti mister". Ai tempi dell'Inter era 'una bomba'
Mario Mattioli: "Juve favorita nella corsa al quarto posto. Sta acquisendo maturità"... Mario Mattioli: "Juve favorita nella corsa al quarto posto. Sta acquisendo maturità"
Altre notizie Altre Notizie
Giovanni Roccotelli: "Sorpreso dalla tattica di Pisacane contro il Como" Giovanni Roccotelli: "Sorpreso dalla tattica di Pisacane contro il Como"
Juventus e Luciano Spalletti insieme a prescindere dalla qualificazione in Champions... Juventus e Luciano Spalletti insieme a prescindere dalla qualificazione in Champions League?
Como favorito per la Champions League su Roma e Juve, l'opinione di Carlo Nesti Como favorito per la Champions League su Roma e Juve, l'opinione di Carlo Nesti
Oggi in TV, dove vedere le gare di Champions League: Real-City su Prime Oggi in TV, dove vedere le gare di Champions League: Real-City su Prime
Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti... TMW RadioInter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti
Calcio, sponsor e nuovi settori economici: quando la cannabis light entrò negli stadi... Calcio, sponsor e nuovi settori economici: quando la cannabis light entrò negli stadi di Serie A
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 marzo Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 marzo
Atalanta-Bayern Monaco 1-6: il tabellino della gara Atalanta-Bayern Monaco 1-6: il tabellino della gara
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
4 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
5 Del Piero: "Bayern incredibile, non poteva che finire con questo scarto di gol"
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.1 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.2 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.3 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
Immagine top news n.4 Il Milan ha un'opzione in più in attacco per le ultime 10 giornate di Serie A
Immagine top news n.5 Il Napoli perde anche Vergara. Ma Conte spera di recuperane due a centrocampo
Immagine top news n.6 La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Immagine top news n.7 Game, set, match: 6-1 del Bayern all'Atalanta a Bergamo. Finita la Champions delle italiane
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.2 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.3 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.4 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fabregas vero fenomeno, rende appetibili giocatori sconosciuti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, il valore delle prossime quattro partite in chiave Scudetto secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bastoni migliora, ma lunedì usava una stampella per camminare: il punto verso Inter-Atalanta
Immagine news Serie A n.2 Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Musah: "Ora testa al campionato per finire in alto. Tifosi? Mai vissuto niente del genere"
Immagine news Serie A n.4 Inter, i tanti infortuni mettono in stand-by il rinnovo di Calhanoglu. In entrata il preferito resta Koné
Immagine news Serie A n.5 Modric porta il Pallone d'Oro a Casa Milan. Allegri e compagni in pressing per farlo rinnovare
Immagine news Serie A n.6 Juventus a caccia di rinforzi per Spalletti: Mateta resta nel mirino ed è in scadenza a giugno 2027
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Braida diviso fra Monza e Palermo: "Mi auguro un pari. E che entrambe vengano promosse"
Immagine news Serie B n.2 Lanna: “Lombardo scelta giusta per la Sampdoria. In momenti così serve semplicità”
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Federclubs all'attacco: "Ennesima pagina ingloriosa. Cedete la società"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Bani: “La fascia non pesa. Col Monza sfida importante, ma non decisiva”
Immagine news Serie B n.5 L'Empoli cambia ancora per salvare la stagione: Caserta prende il posto di Dionisi
Immagine news Serie B n.6 Monza, Hernani rischia di saltare il match con il Palermo: non si è allenato con il gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone B di Serie C: Ascoli, dirige l'orchestra Samuele Damiani
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone A di Serie C: Dolomiti, nessuna Clemenza per l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.5 Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Immagine news Serie C n.6 Ternana, nodo stadio Liberati: debito con gli steward e rischio porte chiuse
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.6 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?