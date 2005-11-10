Juventus, Alajbegovic: "Contento per il gol. Spalletti? Mi aiuta sempre a migliorare"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:53Serie A
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01.11.2026 23:53Serie A
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Il trequartista della Juventus Kerim-Sam Alajbegovic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Napoli vinto per 2-1 e valido per la 10^ giornata di Serie A.
Sensazioni dopo il tuo primo gol in Serie A?
"Molto contento, anche perché la squadra ha vissuto settimane non facili".
A chi dedichi il gol e il feeling con Spalletti?
"Dedica alla mia famiglia, Spalletti è un grande allenatore e mi aiuta sempre a migliorare".
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