Cade ancora l'Ostiamare, Potenza forza 4: Serie C, i finali delle gare delle 17.30

Sono arrivati tutti i risultati della 12esima giornata di Serie C e dei rispettivi gironi. Si parte da Carpi-Renate e la cinquina rifilata dai ragazzi di Banchieri, che si distanziano dalla zona calda di classifica del girone A. Pari e patta tra Lumezzane e Arzignano invece. La Pianese rallenta la corsa del Latina e ottiene un punto pesante nel girone B, l'Ostiamare cade ancora per mano del Livorno (1-0). Nel girone C ha giocato solamente la capolista Potenza, che ne rifila 4 di gol al Crotone dopo aver ribaltato l'1-2 del primo tempo e averlo trasformato in 4-2.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche dei tre raggruppamenti:

SERIE C - 12ª GIORNATA

GIRONE A

Venerdì 30 ottobre

AlbinoLeffe-Pergolettese 3-2

27' Desogus (A), 44' Faggi (A), 45+2' Pala (P), 56' Sali (A), 80' Jaouhari (P)

Sabato 31 ottobre

Ospitaletto-Trento 0-0

Giana Erminio-Alcione Milano 1-3

12' Lopes (A), 17' Rolfini (A), 26' Zanchetta (G), 45'+2 Pirola (A)

Domenica 1 novembre

Folgore Caratese-Union Brescia 0-4

21' Rizzo Pinna, 38' Pellegrini, 68' Boci, 77' Spagnoli

Cittadella-Treviso 1-0

68' D'Alessio

Dolomiti Bellunesi-Lecco 0-4

36' Capello, 47' aut. Lewis, 54' Casarotto, 90'+3 Metlika

Carpi-Renate 0-5

2' Anelli, 12' Delcarro, 43' Italeng, 68' Karlsson, 71' Karlsson

Lumezzane-Arzignano Valchiampo 1-1

25' Bernardi (A), 42' Mancini (L)

Lunedì 2 novembre

Ore 20:30 - Juventus Next Gen-Pro Vercelli

Ore 20:30 - Novara-Desenzano

La classifica del Girone A: Cittadella 30*, Brescia 25*, Trento 24*, Arzignano 21*, Ospitaletto 19*, Treviso 19*, Alcione Milano 18*, AlbinoLeffe 17*, Pergolettese 17*, Lecco 17*, Desenzano 13, Lumezzane 13*, Pro Vercelli 12, Carpi 12*, Giana Erminio 11*, Novara 10, Dolomiti Bellunesi 10*, Juventus U23 10, Renate 8*, Folgore Caratese 7.

* una partita in più

GIRONE B

Venerdì 30 ottobre

Reggiana-Sambenedettese 2-0

50' Cavaliere, 60' Portanova

Sabato 31 ottobre

Pescara-Torres 0-0

Guidonia-Perugia 1-1

11' Ferrari (G), 72' Sabbatani (P)

Vado-Grosseto 2-2

11' Cernigoi (V), 29' Gaddini (G), 42' Vita (V), 68' Andreoli (G)

Domenica 1 novembre

Gubbio-Vis Pesaro 0-0

Ravenna-Pineto 2-1

12' Vigliotti (P), 16' Spini (R), 30' Rabbi (R)

Spezia-Atalanta U23 2-1

5' Bright (S), 84' Durmush (S), 90' Zanaboni (A)

Campobasso-Forlì 2-0

25' autogol Palomba, 37' Maisto

Latina-Pianese 1-1

54' Proietto (P), 89' Keita (L)

Livorno-Ostiamare 1-0

83' Gabbiani

La classifica del Girone B: Spezia 29, Ravenna 26*, Grosseto 23*, Reggiana 20*, Pescara 19*, Livorno 19*, Torres 19*, Campobasso 18*, Guidonia 17*, Perugia 17*, Vado 16*, Atalanta U23 15, Latina 15*, Pineto 14*, Forlì 12*, Sambenedettese 10*, Pianese 10*, Ostiamare 9*, Gubbio 8*, Vis Pesaro 5*.

* una partita in più

GIRONE C

Sabato 31 ottobre

Audace Cerignola-Catania 1-0

56' Boccadamo (A)

Bari-Scafatese 1-1

9' Gomez (B), 31' Emmausso (S).

Giugliano-Casertana 1-0

9' Esposito (G).

Sorrento-Altamura 1-2

31' Parker (S), 38' Fusco aut. (A), 60' Curcio rig. (A)

Barletta-Monopoli 0-0

Cavese-Picerno 1-2

17' Pugliese (P), 38' Abreu (P), 93' Alberti (C)

Domenica 1 novembre

Cosenza-Inter U23 1-0

26' Dalmazzi

Salernitana-Savoia 1-1

83' Meola (Sav), 90'+4 Lescano (Sal)

Potenza-Crotone 4-2

1' autogol Bura (C), 7' autogol Castorani (P), 44' Grosso (C), 51' Selleri (P), 62' Castorani (P), 68' Petrungaro (P), 76' Staver (P)

Lunedì 2 novembre

Ore 20:30 - Casarano-Foggia

La classifica del Girone C: Potenza 29*, Bari 22*, Audace Cerignola 20*, Sorrento 20*, Catania 19*, Monopoli 19*, Picerno 18*, Scafatese 18*, Inter U23 17*, Casertana 17*, Cavese 15*, Altamura 15*, Salernitana 15*, Foggia 14, Casarano 14, Giugliano 13*, Barletta 12*, Savoia 12*, Cosenza 9*, Crotone 1*.

* una partita in più